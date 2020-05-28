***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 12:07
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847208
BIST
11:56105.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 530,77
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
11:566,7984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0262
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7984
En Düşük
6,7656
11:567,4743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0145
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
11:56375,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,48
|Açılış
|: 375,84
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
376,37
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|9.144.861
|% 9,99
|
|GLBMD
|4,47
|3.664.057
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,90
|8.180.462
|% 9,55
|
|HLGYO
|1,66
|39.684.040
|% 9,21
|
|BIZIM
|15,11
|86.774.109
|% 8,71
|
|CMENT
|31,68
|3.952.583
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.092.839
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|59.130
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.815.547
|% -9,97
|
|AYCES
|26,42
|295.745
|% -9,95
|
|THYAO
|12,53
|1.694.493.755
|% 1,62
|
|GARAN
|7,78
|1.170.417.956
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,15
|563.950.697
|% -1,61
|
|AKBNK
|5,66
|354.461.176
|% 1,07
|
|ASELS
|30,22
|302.448.612
|% 0,47
|
|GARAN
|7,78
|1.170.417.956
|% 1,83
|
|THYAO
|12,53
|1.694.493.755
|% 1,62
|
|EKGYO
|1,43
|142.593.086
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|216.504.286
|% 0,90
|
|MNDRS
|1,97
|139.753.765
|% 8,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3007
|8,3423
|% 0,25
|
|Frank
|6,9774
|7,0195
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8037
|1,8128
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|11,36
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,48
|
|Cumhuriyet
|2.440
|2.470
|23,70
|
|Tam
|2.512
|2.546
|35,80
|
|Yarım
|1.226
|1.239
|11,90
|
|Çeyrek
|613
|620
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,37
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|34,54
|34,54
|-0,06
|