***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2020 10:50
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848439
BIST
12:31108.247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 980,55
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.768
12:316,7736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0364
|Açılış
|: 6,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7680
12:317,5777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0091
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5639
12:31379,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,99
|Açılış
|: 379,95
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
379,70
BIST En Aktif Hisseler
|EMNIS
|4,07
|34.363
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|559.579
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|65.801
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|181.442
|% 9,95
|
|TSGYO
|3,76
|7.135.021
|% 9,94
|
|GLRYH
|9,06
|11.714.799
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|752.180
|% -9,88
|
|RTALB
|21,50
|52.704.697
|% -7,88
|
|RAYSG
|5,69
|5.802.316
|% -6,41
|
|ULUUN
|8,43
|20.805.734
|% -5,07
|
|ASELS
|32,86
|714.162.642
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,69
|491.272.247
|% 4,97
|
|GARAN
|8,06
|437.622.736
|% 0,75
|
|THYAO
|12,69
|337.835.398
|% -0,55
|
|TUPRS
|90,55
|250.619.469
|% 1,97
|
|EKGYO
|1,69
|491.272.247
|% 4,97
|
|IHLGM
|1,30
|104.849.203
|% 2,36
|
|KRDMD
|2,60
|193.410.032
|% -0,38
|
|MNDRS
|2,57
|169.565.865
|% 9,83
|
|YKBNK
|2,40
|159.246.314
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5015
|8,5441
|% 0,27
|
|Frank
|7,0492
|7,0917
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8033
|1,8123
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-0,78
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.506
|-3,40
|
|Tam
|2.538
|2.571
|-11,20
|
|Yarım
|1.239
|1.262
|-1,70
|
|Çeyrek
|619
|629
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|18,26
|18,31
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,30
|39,30
|0,98
|