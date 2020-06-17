***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2020 12:37
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851524
BIST
13:57110.922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -18,08
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
13:576,8499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
13:577,7077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0043
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
13:57378,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,92
|Açılış
|: 378,39
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|SNPAM
|8,71
|5.456.731
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|RTALB
|40,06
|166.297.817
|% 9,93
|
|BAYRK
|8,42
|14.842.111
|% 9,92
|
|TSPOR
|7,32
|121.864.723
|% 9,91
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|DAGHL
|9,17
|5.858.985
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|40.863.554
|% -9,83
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|AYCES
|38,00
|132.783
|% -7,90
|
|ECILC
|6,40
|813.654.502
|% 4,92
|
|ASELS
|32,18
|480.601.587
|% -1,05
|
|GARAN
|8,16
|474.408.125
|% -0,61
|
|GUSGR
|4,40
|326.205.540
|% 3,77
|
|ODAS
|2,16
|307.508.066
|% 0,47
|
|IHLAS
|0,81
|149.824.280
|% 2,53
|
|IEYHO
|0,95
|158.563.366
|% 5,56
|
|ODAS
|2,16
|307.508.066
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,93
|266.278.404
|% 0,00
|
|ECILC
|6,40
|813.654.502
|% 4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5776
|8,6206
|% -0,08
|
|Frank
|7,1818
|7,2250
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|-10,51
|
|Altın Gr.
|377
|378
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.470
|-10,40
|
|Tam
|2.522
|2.535
|-14,40
|
|Yarım
|1.229
|1.239
|-5,20
|
|Çeyrek
|616
|620
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,43
|17,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,80
|40,80
|-0,16
|