***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.09.2020 12:00
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876666
BIST
11:571.133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 13,82
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.129
11:577,5794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0460
|Açılış
|: 7,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6380
En Düşük
7,5122
11:578,8346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0686
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9200
En Düşük
8,7728
11:57455,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,97
|Açılış
|: 455,99
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,10
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler11:55
|MERKO
|9,02
|32.472.238
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|3.989.504
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.358.886
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|1.862.982
|% 10,00
|
|KSTUR
|209,00
|162.602
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|19.106.666
|% -9,96
|
|ARTI
|6,89
|1.125.950
|% -9,93
|
|MMCAS
|7,62
|568.422
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|9.127.435
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,52
|105.747.501
|% -9,06
|
|GARAN
|7,33
|1.459.161.461
|% 4,56
|
|ASELS
|17,21
|552.613.689
|% 1,41
|
|AKBNK
|5,17
|373.205.200
|% 2,58
|
|ODAS
|2,67
|300.127.378
|% 1,91
|
|VAKBN
|4,22
|266.418.314
|% 1,93
|
|GARAN
|7,33
|1.459.161.461
|% 4,56
|
|ODAS
|2,67
|300.127.378
|% 1,91
|
|IHLGM
|1,49
|141.578.627
|% -3,87
|
|HURGZ
|2,08
|204.637.321
|% -5,45
|
|YKBNK
|2,17
|177.335.097
|% 2,84
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5730
|7,5785
|% -0,62
|
|Euro
|8,8260
|8,8334
|% -0,78
|
|Sterlin
|9,6423
|9,6907
|% -0,47
|
|Frank
|8,1413
|8,1903
|% -0,64
|
|Riyal
|2,0136
|2,0236
|% -0,66
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|4,45
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-1,86
|
|Cumhuriyet
|3.040
|3.086
|-4,00
|
|Tam
|3.022
|3.100
|-2,99
|
|Yarım
|1.460
|1.500
|-1,45
|
|Çeyrek
|733
|750
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,23
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,65
|5,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,23
|42,23
|0,29
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Seans Raporu
11:55
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