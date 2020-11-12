***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 16:19
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888170
BIST
16:041.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.276
16:047,7440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0505
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
16:049,1445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0443
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
16:04464,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,94
|Açılış
|: 464,06
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler16:04
|BFREN
|1.145,80
|44.721.237
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|97.882.970
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|11.506.197
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.182.974
|% 9,97
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|EUYO
|7,54
|1.214.679
|% -9,92
|
|GARAN
|8,77
|7.909.971.509
|% 3,18
|
|YKBNK
|2,85
|2.790.710.785
|% 1,79
|
|KRDMD
|4,15
|2.742.621.435
|% 4,80
|
|THYAO
|11,95
|2.447.081.283
|% 1,44
|
|AKBNK
|6,31
|1.943.001.012
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,85
|2.790.710.785
|% 1,79
|
|GARAN
|8,77
|7.909.971.509
|% 3,18
|
|KRDMD
|4,15
|2.742.621.435
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,91
|644.995.129
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,31
|1.943.001.012
|% 1,45
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7383
|7,7440
|% -0,65
|
|Euro
|9,1359
|9,1445
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,1086
|10,1593
|% -1,54
|
|Frank
|8,3899
|8,4405
|% -0,89
|
|Riyal
|2,0513
|2,0616
|% -0,97
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|4,46
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.084
|3.131
|-69,00
|
|Tam
|3.071
|3.150
|-66,97
|
|Yarım
|1.484
|1.524
|-32,40
|
|Çeyrek
|744
|762
|-16,19
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,14
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|43,47
|43,47
|-0,32
|
Seans Raporu
16:04
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16:18OSMEN
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16:17XU030
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