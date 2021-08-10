***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2021 12:55
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956843
BIST
12:571.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
12:578,6393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
12:5710,1380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0232
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1208
12:57480,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,38
|Açılış
|: 480,57
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler12:57
|RODRG
|17,84
|1.782.894
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,00
|965.801
|% 9,98
|
|SELGD
|6,17
|16.484.452
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|15.974.425
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|256.284
|% 9,96
|
|FADE
|9,89
|51.858.153
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.802.631
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,42
|107.134.700
|% -9,72
|
|BASCM
|10,84
|325.720
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,23
|33.800.657
|% -8,04
|
|SISE
|8,41
|800.971.913
|% 2,81
|
|EREGL
|19,69
|720.468.727
|% -4,04
|
|GENIL
|15,27
|659.927.403
|% 6,78
|
|GARAN
|9,09
|406.247.110
|% -0,55
|
|KRDMD
|7,87
|389.405.497
|% -1,25
|
|SISE
|8,41
|800.971.913
|% 2,81
|
|YKBNK
|2,46
|139.356.397
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,85
|93.142.688
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,87
|389.405.497
|% -1,25
|
|GARAN
|9,09
|406.247.110
|% -0,55
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6362
|8,6393
|% 0,01
|
|Euro
|10,1331
|10,1380
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9379
|11,9977
|% 0,15
|
|Frank
|9,3380
|9,3943
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2967
|2,3082
|% 0,06
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|1,07
|
|Altın Gr.
|481
|481
|0,46
|
|Cumhuriyet
|3.194
|3.242
|-15,00
|
|Tam
|3.180
|3.260
|-10,43
|
|Yarım
|1.537
|1.577
|-5,04
|
|Çeyrek
|771
|789
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,01
|
|B. Petrol
|69,77
|69,77
|0,73
|