***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 12:03
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979171
BIST
13:261.780
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 24,57
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
13:2612,3874
En Yüksek
|Değişim
|: 8,60%
|| 0,9812
|Açılış
|: 12,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
13:2613,9652
En Yüksek
|Değişim
|: 8,91%
|| 1,1427
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
13:26711,08
En Yüksek
|Değişim
|: 7,36%
|| 48,74
|Açılış
|: 711,08
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler13:26
|YBTAS
|12.111,00
|302.775
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.963.308
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|148.581.920
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.748.376
|% 9,98
|
|DITAS
|30,48
|47.332.421
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|66.685.169
|% -9,94
|
|ADESE
|0,97
|108.907.925
|% -9,35
|
|BASGZ
|11,42
|624.610.246
|% -9,15
|
|SNKRN
|22,60
|167.485
|% -8,13
|
|TACTR
|24,60
|246.775
|% -7,17
|
|KRDMD
|8,74
|2.222.037.493
|% 5,05
|
|SISE
|11,94
|2.128.330.458
|% 6,51
|
|GARAN
|11,82
|1.815.217.674
|% -1,01
|
|EREGL
|23,14
|1.415.178.446
|% 7,33
|
|THYAO
|18,04
|1.126.527.790
|% 2,33
|
|YKBNK
|3,50
|905.846.975
|% -1,13
|
|KRDMD
|8,74
|2.222.037.493
|% 5,05
|
|ODAS
|1,57
|381.774.612
|% -4,27
|
|SISE
|11,94
|2.128.330.458
|% 6,51
|
|GARAN
|11,82
|1.815.217.674
|% -1,01
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3050
|12,3874
|% 8,60
|
|Euro
|13,8555
|13,9652
|% 8,91
|
|Sterlin
|16,3823
|16,4644
|% 7,56
|
|Frank
|13,1407
|13,2199
|% 7,91
|
|Riyal
|3,2640
|3,2803
|% 7,67
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-8,59
|
|Altın Gr.
|710
|710
|47,39
|
|Cumhuriyet
|4.681
|4.752
|333,00
|
|Tam
|4.662
|4.789
|342,19
|
|Yarım
|2.253
|2.316
|165,53
|
|Çeyrek
|1.130
|1.158
|82,76
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,88
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,45
|0,58
|
|B. Petrol
|79,00
|79,00
|-0,70
|