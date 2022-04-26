***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 17:42
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023966
BIST
17:422.405
En Yüksek
|Değişim
|: -3,14%
|| -77,89
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.404
17:4214,8020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0343
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:4215,7724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0613
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7596
17:42906,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,86
|Açılış
|: 906,79
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:42
|ACSEL
|43,12
|68.704.833
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.797.036
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|40.265.402
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|4.436.090
|% -9,87
|
|TSPOR
|5,85
|275.268.152
|% -9,44
|
|KGYO
|4,67
|22.132.606
|% -8,97
|
|GSDDE
|4,02
|44.702.479
|% -8,84
|
|THYAO
|39,30
|6.709.483.485
|% -0,76
|
|KRDMD
|14,72
|3.010.115.010
|% -2,26
|
|GARAN
|14,97
|1.902.326.645
|% 0,00
|
|EREGL
|33,26
|1.902.194.783
|% -3,59
|
|SISE
|17,70
|1.882.745.507
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,63
|1.297.778.128
|% -4,71
|
|YKBNK
|4,99
|1.718.140.858
|% -2,73
|
|ODAS
|2,40
|783.951.235
|% -3,23
|
|TSKB
|1,90
|388.842.517
|% -4,52
|
|KRDMD
|14,72
|3.010.115.010
|% -2,26
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7952
|14,8020
|% 0,23
|
|Euro
|15,7622
|15,7724
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,6659
|18,7595
|% -0,58
|
|Frank
|15,3730
|15,4656
|% 0,22
|
|Riyal
|3,9355
|3,9552
|% 0,18
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|9,26
|
|Altın Gr.
|905
|905
|3,44
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,50
|
Seans Raporu
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