***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.03.2021 23:52
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 08.03.2021 tarihli toplantısında
Denetimden Sorumlu Komitemizin uygun görüşü ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916427
BIST
18:051.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,7399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0125
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7642
En Düşük
7,7354
18:059,1727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0233
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2148
En Düşük
9,1663
18:05418,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 7,34
|Açılış
|: 418,06
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
420,80
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|8,91
|49.515.899
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|74.342.113
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|1.876.250
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.692.337
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,32
|1.253.758
|% -10,00
|
|KSTUR
|343,00
|1.478.390
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|15.709.490
|% -9,99
|
|KENT
|350,80
|6.263.357
|% -9,98
|
|CASA
|159,00
|4.430.819
|% -9,97
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 3,03
|
|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
|% -0,55
|
|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% -0,88
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,37
|785.857.625
|% -3,66
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,37
|259.852.991
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7353
|7,7399
|% -0,16
|
|Euro
|9,1670
|9,1727
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,6670
|10,7205
|% 2,59
|
|Frank
|8,2370
|8,2866
|% 2,22
|
|Riyal
|2,0563
|2,0667
|% 2,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.683
|1,95
|
|Altın Gr.
|418
|418
|6,77
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,00
|
|B. Petrol
|68,04
|68,04
|-1,32
|