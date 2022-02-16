***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 9'uncu maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 14.02.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-17286 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup, SPK'nun 14.02.2022 tarihli izin yazısı 16.02.2022 tarihinde (bugün) tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.Ana Sözleşme'nin 9'uncu maddesinin değişikliği yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002151BIST