***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2020 - 31.03.2020 Ara Hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu ekte pdf olarak yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850362BIST