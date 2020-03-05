***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 552.000.000 77.198.813 76.944 187.778.810 -18.617.479 72.041.619 -856.705 191.532.907 -494.582.896 -264.505.378 302.066.635 1.040.275 303.106.910Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 -2.784.761 0 -2.784.761 -122.369 -2.907.130Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar552.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 187.778.810 0 -18.617.479 0 0 0 0 0 72.041.619 0 0 0 0 0 0 -856.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191.532.907 0 0 0 -497.367.657 -264.505.378 0 299.281.874 917.906 300.199.780Transferler0 0 0 0 0 0 -90.449.577 -173.900.556 264.505.378 155.245 0 155.245Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.462.928 0 -2.476.465 0 0 0 0 0 8.332.908 0 0 0 0 0 0 856.705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269.368.228 300.544.304 -828.762 299.715.542Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 269.368.228 269.368.228 -859.567 268.508.661Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 24.462.928 -2.476.465 8.332.908 856.705 0 0 0 31.176.076 30.805 31.206.881Sermaye Arttırımı40.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.000.000 0 40.000.000Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 197.652 197.652Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -104.660 -104.660Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 212.241.738 0 -21.093.944 0 0 0 0 0 80.374.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.083.330 0 0 0 -671.268.213 269.368.228 0 639.981.423 182.136 640.163.559Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 592.000.000 77.198.813 76.944 212.241.738 -21.093.944 80.374.527 0 101.083.330 -671.268.213 269.368.228 639.981.423 182.136 640.163.559Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 212.241.738 0 -21.093.944 0 0 0 0 0 80.374.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.083.330 0 0 0 -671.268.213 269.368.228 0 639.981.423 182.136 640.163.559Transferler0 0 0 0 0 0 0 16.092.938 253.618.334 -269.368.228 343.044 0 343.044Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.459.473 0 -2.500.656 0 0 0 0 0 -15.836.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.397.250 0 14.724.744 -651.048 14.073.696Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.397.250 -49.397.250 -55.044 -49.452.294Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 82.459.473 -2.500.656 -15.836.823 0 0 0 0 64.121.994 -596.004 63.525.990Sermaye Arttırımı0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 64.537.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -417.649.879 -49.397.250 0 655.049.211 -468.912 654.580.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.333.833 138.637Dönem Karı (Zararı)-49.452.294 268.508.661Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-52.661.053 290.391.829Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.208.759 -21.883.168Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler91.678.954 -218.383.364Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 20.400.394 20.084.015Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-15.576.635 6.781.538Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 4.127.590 16.716.993Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 575.784 598.287Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 824.683Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 4.458.033Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -20.280.009 -15.816.458Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler19.861.020 16.890.622Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 12.793.112 9.098.282Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 6.107.073 2.099.682Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler607.787 867.171Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler353.048 4.825.487Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler51.077.187 36.661.512Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -847.270 -1.842.697Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 26.613.757 28.065.796Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri26 1.145.665 -547.161Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri25 24.165.035 10.985.574Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler1.716.208 4.651.220İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler11 1.716.208 4.651.220Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 1.734.699 20.134.331Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler4.939.261 -1.163.727Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27,28 4.939.261 -1.163.727Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -300.838.137Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7.526.820 -21.584.738İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.969.384 -22.163.312Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-41.774.411 -29.354.023İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-32.092.605 -23.365.032İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.681.806 -5.988.991Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.366.422 -4.025.894Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.862.209 -1.599.466Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.094.853 5.862.817İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.899.547 -5.393.657İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-13.994.400 11.256.474Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)127.970 -1.217.503Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-450.054 -7.264.615İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler56.656.519 15.435.372Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)48.724.707 -13.509.211Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7.931.812 28.944.583Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları48.196.044 27.961.985Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -6.049.447 -11.618.906Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler16 -2.523.410 -206.020Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -1.128.033 -21.948.934Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 1.838.679 5.950.512YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.097.087 217.288.928Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13,14 -4.903.063 10.592.513Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-4.903.063 10.592.513Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26.218.294 -14.752.607Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -26.171.374 -6.494.103Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -46.920 -8.258.504Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 15.177.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 219.605.125Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler0 1.200Alınan Faiz25 847.270 1.842.697FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-49.719.631 -234.032.100Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 40.197.652Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 40.197.652Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 90.204.775Kredilerden Nakit Girişleri6 0 90.204.775Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-15.582.708 -336.365.310Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -15.582.708 -336.365.310Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.526.821 0Ödenen Faiz29 -26.613.757 -28.065.796Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.655 -3.421YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-24.482.885 -16.604.535Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-18.228.514 7.525.664NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-42.711.399 -9.078.871DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ56.867.896 65.946.767DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.156.497 56.867.896Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.156.497 56.867.896Finansal Yatırımlar5 68.478 72.133Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri68.478 72.133Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar167.381.341 162.428.521İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 91.340.933 59.248.328İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 76.040.408 103.180.193Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar84.660.306 121.649.824İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 80.876.536 117.323.015İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.783.770 4.326.809Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar10 15.964.915 17.527.084Peşin Ödenmiş Giderler19 8.153.511 4.291.302İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler19 8.153.511 4.291.302Diğer Dönen Varlıklar1.733.242 15.893.989İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 1.733.242 15.893.989ARA TOPLAM292.118.290 378.730.749TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR292.118.290 378.730.749DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar313.923 313.923Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 313.923 313.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7.829.659 5.363.176İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.829.659 5.363.176Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 2.693.603 4.479.950Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 133.364.011 197.465.641Maddi Duran Varlıklar13 444.901.907 273.576.563Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.086.985 11.954.109Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 13.086.985 11.954.109Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı30 2.321.912 1.966.834Diğer Duran Varlıklar20 277.705 317.705İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar277.705 317.705TOPLAM DURAN VARLIKLAR604.789.705 495.437.901TOPLAM VARLIKLAR896.907.995 874.168.650KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 6.296.218 67.887İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.678.679 0Banka KredileriKiralama İşlemlerinden Borçlar3.678.679 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.617.539 67.887Banka Kredileri0 67.887Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.617.539 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.713.065 15.582.708İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.713.065 15.582.708Banka Kredileri6 11.713.065 15.582.708İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar60.216.253 66.311.106İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 23.320.504 15.420.957İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 36.895.749 50.890.149Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 3.121.129 2.993.159Diğer Borçlar4.808.536 4.656.574İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 4.808.536 4.656.574Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.716.689 10.460.323İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 10.716.689 10.460.323Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 169.198 527.292Kısa Vadeli Karşılıklar26.240.310 20.905.666Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 17.148.260 14.164.860Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 9.092.050 6.740.806Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24.689.718 35.166.801İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 24.689.718 35.166.801ARA TOPLAM147.971.116 156.671.516TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER147.971.116 156.671.516UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 11.998.580 11.733.333İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.419.997 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar11.419.997 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar578.583 11.733.333Banka Kredileri0 11.733.333Kiralama İşlemlerinden Borçlar578.583 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)195.105 901.525İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 195.105 901.525Uzun Vadeli Karşılıklar52.358.307 45.317.176Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 52.358.307 45.317.176Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 29.804.588 19.381.541Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.356.580 77.333.575TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER242.327.696 234.005.091ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar655.049.211 639.981.423Ödenmiş Sermaye21 592.000.000 592.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 77.198.813 77.198.813Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 76.944 76.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)271.106.611 191.147.794Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)271.106.611 191.147.794Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 294.701.211 212.241.738Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -23.594.600 -21.093.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)64.537.704 80.374.527Yabancı Para Çevrim Farkları21 64.537.704 80.374.527Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler117.176.268 101.083.330Yasal Yedekler21 117.176.268 101.083.330Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-417.649.879 -671.268.213Net Dönem Karı veya Zararı-49.397.250 269.368.228Kontrol Gücü Olmayan Paylar-468.912 182.136TOPLAM ÖZKAYNAKLAR654.580.299 640.163.559TOPLAM KAYNAKLAR896.907.995 874.168.650Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 357.434.718 422.063.269Satışların Maliyeti22 -314.852.017 -305.867.872TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.582.701 116.195.397Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)42.582.701 116.195.397Genel Yönetim Giderleri23 -70.214.362 -78.098.808Pazarlama Giderleri23 -61.459.638 -83.013.259Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 72.077.828 49.412.722Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -34.722.219 -40.687.121ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-51.735.690 -36.191.069Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 36.458.635 390.489.483Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -5.965.735 -6.030.200Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 -1.716.208 -4.651.220FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-22.958.998 343.616.994Finansman Giderleri29 -27.967.356 -33.090.834SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-50.926.354 310.526.160Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.734.699 -20.134.331Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -769.939 -20.703.195Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -964.760 568.864SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-52.661.053 290.391.829DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.208.759 -21.883.168DÖNEM KARI (ZARARI)-49.452.294 268.508.661Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-55.044 -859.567Ana Ortaklık Payları-49.397.250 269.368.228Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık paylarına ait pay başına kazanç / (kayıp) 32 -0,08340000 0,48510000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar79.958.817 21.986.463Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 91.621.637 27.882.782Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -3.127.772 -3.174.955Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.535.048 -2.721.364Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi30 -9.162.164 -3.419.854Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi30 627.116 698.490Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-16.432.827 9.220.418Yabancı Para Çevrim Farkları-16.432.827 8.363.713Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-16.432.827 8.363.713Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 1.098.340Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 1.098.340Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -241.635Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 -241.635DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)63.525.990 31.206.881TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.073.696 299.715.542Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-651.048 -828.762Ana Ortaklık Payları14.724.744 300.544.304http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824708BIST