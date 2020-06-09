***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 592.000.000 77.198.813 76.944 212.241.738 -21.093.944 80.374.527 0 101.083.330 -671.268.213 269.368.228 639.981.423 182.136 640.163.559Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 212.241.738 0 -21.093.944 0 0 0 0 0 80.374.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.083.330 0 0 0 -671.268.213 269.368.228 0 639.981.423 182.136 640.163.559Transferler0 0 0 0 0 0 15.749.892 253.618.336 -269.368.228 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.874.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.641.909 -12.516.620 -282.170 -12.798.790Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.641.909 -4.641.909 44.551 -4.597.358Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -7.874.711 0 0 0 0 -7.874.711 -326.721 -8.201.432Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 212.241.738 0 -21.093.944 0 0 0 0 0 72.499.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.833.222 0 0 0 -417.649.877 -4.641.909 0 627.464.803 -100.034 627.364.769Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 592.000.000 77.198.813 76.944 294.701.211 -23.594.600 64.537.704 0 117.176.268 -417.649.879 -49.397.250 655.049.211 -468.912 654.580.299Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 64.537.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -417.649.879 -49.397.250 0 655.049.211 -468.912 654.580.299Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 -49.397.250 49.397.250 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.485.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.756.483 0 -11.270.806 -408.330 -11.679.136Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.756.483 -28.756.483 -771.193 -29.527.676Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 17.485.677 0 0 0 0 17.485.677 362.863 17.848.540Sermaye Arttırımı0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler13 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 82.023.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -28.756.483 0 643.778.405 -877.242 642.901.163Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.303.271 -4.535.512Dönem Karı (Zararı)-29.527.676 -4.597.358Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-7.355.007 -9.088.050Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-22.172.669 4.490.692Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31.424.880 43.943.389Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 9 4.086.955 8.484.371Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.256.564 1.880.776Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 721.905 1.764.039Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler480.297 116.737Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 54.362 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9.562.711 2.879.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 12 4.392.619 1.036.722Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 6.353.373 2.303.648Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-221.442 75.061Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-961.839 -536.254Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.352.819 13.117.284Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-82.073 -391.909Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4.846.937 7.135.446Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-496.813 -129.321Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri6.084.768 6.503.068Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler971.758 1.020.398İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 971.758 1.020.398Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.725.941 -1.096.469Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-606.806 -116.633Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler15 16 -606.806 -116.633Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7.526.820 17.774.485İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.451.141 -39.973.894Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.002.001 -24.925.012İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-24.227.898 -24.021.839İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.225.897 -903.173Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-344.652 2.460.811Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-234.712 -220.848Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.287.618 -4.172.300İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.769.143 1.446.515İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.481.525 -5.618.815Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6.589.554 5.222.068Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.626.507 -4.162.267İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.454.795 -14.176.346Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22.657.215 -11.961.462Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.202.420 -2.214.884Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-553.937 -627.863Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 12 -1.814.588 -3.408.269Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -19.311 -544.508Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -169.198 -597.020Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 253.763 642.148YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI365.434 -16.883.581Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 9 831.863 128.567Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri831.863 128.567Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.979.492 -19.771.830Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.218.772 -19.741.829Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -760.720 -30.001Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 1.430.990 3.550.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 0 -1.182.227Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler0 0Alınan Faiz0 82.073 391.909FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.409.290 -5.435.837Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleri0 0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.526.821 -1.164.298Ödenen Faiz17 -4.846.937 -4.271.539Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-35.532 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-14.347.127 -26.854.930Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi12.705.716 -13.422.282NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.641.411 -40.277.212DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.156.497 56.867.896DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.515.086 16.590.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri0 12.515.086 14.156.497Finansal Yatırımlar0 104.010 68.478Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri104.010 68.478Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar181.572.703 167.381.341İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 115.568.831 91.340.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 66.003.872 76.040.408Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar61.547.804 84.660.306İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 60.550.082 80.876.536İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 997.722 3.783.770Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar0 15.977.345 15.964.915Peşin Ödenmiş Giderler0 8.388.223 8.153.511İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 8.388.223 8.153.511Diğer Dönen Varlıklar1.190.745 1.733.242İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 1.190.745 1.733.242ARA TOPLAM281.295.916 292.118.290TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR281.295.916 292.118.290DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar313.923 313.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar313.923 313.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar0 313.923 313.923Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8.550.663 7.829.659İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 8.550.663 7.829.659Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 1.669.321 2.693.603Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 133.059.650 133.364.011Maddi Duran Varlıklar448.597.504 444.901.907Diğer Maddi Duran Varlıklar8 448.597.504 444.901.907Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.232.449 13.086.985Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 13.232.449 13.086.985Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.731.914 2.321.912Diğer Duran Varlıklar0 555.410 277.705İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar555.410 277.705TOPLAM DURAN VARLIKLAR607.710.834 604.789.705TOPLAM VARLIKLAR889.006.750 896.907.995KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 6.000.889 6.296.218İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 3.811.668 3.678.679Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.811.668 3.678.679İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 2.189.221 2.617.539Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.189.221 2.617.539Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.624.471 11.713.065İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.624.471 11.713.065Banka Kredileri4 12.624.471 11.713.065İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar55.928.635 60.216.253İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 16.551.361 23.320.504İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 39.377.274 36.895.749Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.710.683 3.121.129Diğer Borçlar7.332.240 4.808.536İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7.332.240 4.808.536Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.216.429 10.716.689İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.216.429 10.716.689Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 78.434 169.198Kısa Vadeli Karşılıklar33.259.779 26.240.310Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 18.952.586 17.148.260Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 14.307.193 9.092.050Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.495.110 24.689.718İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 19.495.110 24.689.718ARA TOPLAM151.646.670 147.971.116TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER151.646.670 147.971.116UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11.634.432 11.998.580İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.062.392 11.419.997Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 11.062.392 11.419.997İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 572.040 578.583Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar572.040 578.583Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.068.858 195.105İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.068.858 195.105Uzun Vadeli Karşılıklar53.260.897 52.358.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 53.260.897 52.358.307Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 28.494.730 29.804.588Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER94.458.917 94.356.580TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER246.105.587 242.327.696ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar643.778.405 655.049.211Ödenmiş Sermaye13 592.000.000 592.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 77.198.813 77.198.813Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 76.944 76.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)271.106.611 271.106.611Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)271.106.611 271.106.611Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 294.701.211 294.701.211Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -23.594.600 -23.594.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)82.023.381 64.537.704Yabancı Para Çevrim Farkları13 82.023.381 64.537.704Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler117.176.268 117.176.268Yasal Yedekler13 117.176.268 117.176.268Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-467.047.129 -417.649.879Net Dönem Karı veya Zararı-28.756.483 -49.397.250Kontrol Gücü Olmayan Paylar-877.242 -468.912TOPLAM ÖZKAYNAKLAR642.901.163 654.580.299TOPLAM KAYNAKLAR889.006.750 896.907.995Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 82.864.327 94.417.068Satışların Maliyeti14 -71.563.376 -79.138.014TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.300.951 inans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)11.300.951 15.279.054Genel Yönetim Giderleri0 -18.962.356 -19.946.877Pazarlama Giderleri0 -14.047.162 -16.215.401Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler0 25.058.371 14.159.826Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler0 -7.778.814 -6.031.490ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.429.010 -12.754.888Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 1.598.777 11.176.029Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -194.171 -152.932Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 -971.758 -1.020.398FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.996.162 -2.752.189Finansman Giderleri17 -5.084.786 -7.432.330SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.080.948 -10.184.519Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 1.725.941 1.096.469Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -78.434 -136.989Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 1.804.375 1.233.458SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.355.007 -9.088.050DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 -22.172.669 4.490.692DÖNEM KARI (ZARARI)-29.527.676 -4.597.358Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-771.193 44.551Ana Ortaklık Payları-28.756.483 -4.641.909Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç / (Kayıp) -0,04860000 -0,00780000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar17.848.540 -8.201.432Yabancı Para Çevrim Farkları17.848.540 -8.201.432Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)17.848.540 -8.201.432Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.848.540 -8.201.432TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.679.136 -12.798.790Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-408.330 -282.170Ana Ortaklık Payları-11.270.806 -12.516.620http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850361BIST