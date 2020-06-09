***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor
09.06.2020 19:26
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 592.000.000 77.198.813 76.944 212.241.738 -21.093.944 80.374.527 0 101.083.330 -671.268.213 269.368.228 639.981.423 182.136 640.163.559
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 212.241.738 0 -21.093.944 0 0 0 0 0 80.374.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.083.330 0 0 0 -671.268.213 269.368.228 0 639.981.423 182.136 640.163.559
Transferler
0 0 0 0 0 0 15.749.892 253.618.336 -269.368.228 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.874.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.641.909 -12.516.620 -282.170 -12.798.790
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.641.909 -4.641.909 44.551 -4.597.358
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -7.874.711 0 0 0 0 -7.874.711 -326.721 -8.201.432
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 212.241.738 0 -21.093.944 0 0 0 0 0 72.499.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.833.222 0 0 0 -417.649.877 -4.641.909 0 627.464.803 -100.034 627.364.769
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 592.000.000 77.198.813 76.944 294.701.211 -23.594.600 64.537.704 0 117.176.268 -417.649.879 -49.397.250 655.049.211 -468.912 654.580.299
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 64.537.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -417.649.879 -49.397.250 0 655.049.211 -468.912 654.580.299
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 -49.397.250 49.397.250 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.485.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.756.483 0 -11.270.806 -408.330 -11.679.136
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.756.483 -28.756.483 -771.193 -29.527.676
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 17.485.677 0 0 0 0 17.485.677 362.863 17.848.540
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 82.023.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -28.756.483 0 643.778.405 -877.242 642.901.163
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.303.271 -4.535.512
Dönem Karı (Zararı)
-29.527.676 -4.597.358
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.355.007 -9.088.050
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-22.172.669 4.490.692
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.424.880 43.943.389
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 9 4.086.955 8.484.371
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.256.564 1.880.776
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 721.905 1.764.039
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
480.297 116.737
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 54.362 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.562.711 2.879.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 12 4.392.619 1.036.722
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 6.353.373 2.303.648
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-221.442 75.061
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-961.839 -536.254
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.352.819 13.117.284
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-82.073 -391.909
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.846.937 7.135.446
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-496.813 -129.321
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6.084.768 6.503.068
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
971.758 1.020.398
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 971.758 1.020.398
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.725.941 -1.096.469
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-606.806 -116.633
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 16 -606.806 -116.633
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
7.526.820 17.774.485
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.451.141 -39.973.894
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.002.001 -24.925.012
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.227.898 -24.021.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.225.897 -903.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-344.652 2.460.811
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-234.712 -220.848
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.287.618 -4.172.300
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.769.143 1.446.515
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.481.525 -5.618.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.589.554 5.222.068
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.626.507 -4.162.267
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.454.795 -14.176.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22.657.215 -11.961.462
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.202.420 -2.214.884
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-553.937 -627.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 12 -1.814.588 -3.408.269
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -19.311 -544.508
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -169.198 -597.020
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 253.763 642.148
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
365.434 -16.883.581
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 9 831.863 128.567
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
831.863 128.567
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.979.492 -19.771.830
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.218.772 -19.741.829
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -760.720 -30.001
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.430.990 3.550.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 -1.182.227
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
0 82.073 391.909
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.409.290 -5.435.837
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.526.821 -1.164.298
Ödenen Faiz
17 -4.846.937 -4.271.539
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-35.532 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.347.127 -26.854.930
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.705.716 -13.422.282
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.641.411 -40.277.212
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.156.497 56.867.896
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.515.086 16.590.684
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
0 12.515.086 14.156.497
Finansal Yatırımlar
0 104.010 68.478
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
104.010 68.478
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
181.572.703 167.381.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 115.568.831 91.340.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 66.003.872 76.040.408
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
61.547.804 84.660.306
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 60.550.082 80.876.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 997.722 3.783.770
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
0 15.977.345 15.964.915
Peşin Ödenmiş Giderler
0 8.388.223 8.153.511
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 8.388.223 8.153.511
Diğer Dönen Varlıklar
1.190.745 1.733.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 1.190.745 1.733.242
ARA TOPLAM
281.295.916 292.118.290
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
281.295.916 292.118.290
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
313.923 313.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
0 313.923 313.923
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8.550.663 7.829.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 8.550.663 7.829.659
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 1.669.321 2.693.603
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 133.059.650 133.364.011
Maddi Duran Varlıklar
448.597.504 444.901.907
Diğer Maddi Duran Varlıklar
8 448.597.504 444.901.907
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.232.449 13.086.985
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 13.232.449 13.086.985
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.731.914 2.321.912
Diğer Duran Varlıklar
0 555.410 277.705
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
555.410 277.705
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
607.710.834 604.789.705
TOPLAM VARLIKLAR
889.006.750 896.907.995
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 6.000.889 6.296.218
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 3.811.668 3.678.679
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.811.668 3.678.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 2.189.221 2.617.539
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.189.221 2.617.539
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.624.471 11.713.065
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.624.471 11.713.065
Banka Kredileri
4 12.624.471 11.713.065
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
55.928.635 60.216.253
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 16.551.361 23.320.504
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 39.377.274 36.895.749
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.710.683 3.121.129
Diğer Borçlar
7.332.240 4.808.536
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.332.240 4.808.536
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.216.429 10.716.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.216.429 10.716.689
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 78.434 169.198
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.259.779 26.240.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 18.952.586 17.148.260
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 14.307.193 9.092.050
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.495.110 24.689.718
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 19.495.110 24.689.718
ARA TOPLAM
151.646.670 147.971.116
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.646.670 147.971.116
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.634.432 11.998.580
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.062.392 11.419.997
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 11.062.392 11.419.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 572.040 578.583
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
572.040 578.583
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.068.858 195.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.068.858 195.105
Uzun Vadeli Karşılıklar
53.260.897 52.358.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 53.260.897 52.358.307
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 28.494.730 29.804.588
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.458.917 94.356.580
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
246.105.587 242.327.696
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
643.778.405 655.049.211
Ödenmiş Sermaye
13 592.000.000 592.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 77.198.813 77.198.813
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
0 76.944 76.944
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
271.106.611 271.106.611
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
271.106.611 271.106.611
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 294.701.211 294.701.211
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -23.594.600 -23.594.600
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
82.023.381 64.537.704
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 82.023.381 64.537.704
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
117.176.268 117.176.268
Yasal Yedekler
13 117.176.268 117.176.268
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-467.047.129 -417.649.879
Net Dönem Karı veya Zararı
-28.756.483 -49.397.250
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-877.242 -468.912
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
642.901.163 654.580.299
TOPLAM KAYNAKLAR
889.006.750 896.907.995
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 82.864.327 94.417.068
Satışların Maliyeti
14 -71.563.376 -79.138.014
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.300.951 inans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
11.300.951 15.279.054
Genel Yönetim Giderleri
0 -18.962.356 -19.946.877
Pazarlama Giderleri
0 -14.047.162 -16.215.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 25.058.371 14.159.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 -7.778.814 -6.031.490
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.429.010 -12.754.888
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 1.598.777 11.176.029
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -194.171 -152.932
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -971.758 -1.020.398
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.996.162 -2.752.189
Finansman Giderleri
17 -5.084.786 -7.432.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-9.080.948 -10.184.519
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 1.725.941 1.096.469
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -78.434 -136.989
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 1.804.375 1.233.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.355.007 -9.088.050
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 -22.172.669 4.490.692
DÖNEM KARI (ZARARI)
-29.527.676 -4.597.358
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-771.193 44.551
Ana Ortaklık Payları
-28.756.483 -4.641.909
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç / (Kayıp) -0,04860000 -0,00780000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
17.848.540 -8.201.432
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.848.540 -8.201.432
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
17.848.540 -8.201.432
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.848.540 -8.201.432
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.679.136 -12.798.790
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-408.330 -282.170
Ana Ortaklık Payları
-11.270.806 -12.516.620
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850361
BIST