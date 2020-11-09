***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 592.000.000 77.198.813 76.944 212.241.738 -21.093.944 80.374.527 0 101.083.330 -671.268.213 269.368.228 639.981.423 182.136 640.163.559Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 212.241.738 0 -21.093.944 0 0 0 0 0 80.374.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.083.330 0 0 0 -671.268.213 269.368.228 0 639.981.423 182.136 640.163.559Transferler0 0 0 0 0 0 15.749.892 253.618.336 -269.368.228 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.261.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -64.053.754 -75.315.083 -339.905 -75.654.988Dönem Karı (Zararı)0 -64.053.754 -64.053.754 23.725 -64.030.029Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -11.261.329 0 0 0 0 -11.261.329 -363.630 -11.624.959Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler13 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 212.241.738 0 -21.093.944 0 0 0 0 0 69.113.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.833.222 0 0 0 -417.649.877 -64.053.754 0 564.666.340 -157.769 564.508.571Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 592.000.000 77.198.813 76.944 294.701.211 -23.594.600 64.537.704 0 117.176.268 -417.649.879 -49.397.250 655.049.211 -468.912 654.580.299Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 64.537.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -417.649.879 -49.397.250 0 655.049.211 -468.912 654.580.299Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 -49.397.250 49.397.250 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -788.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51.357.669 0 -52.146.550 -1.463.299 -53.609.849Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -51.357.669 -51.357.669 -794.595 -52.152.264Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -788.881 0 0 0 0 -788.881 -668.704 -1.457.585Sermaye Arttırımı0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler13 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 63.748.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -51.357.669 0 602.902.661 -1.932.211 600.970.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI34.155.808 -9.626.569Dönem Karı (Zararı)-52.152.264 -64.030.029Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-39.131.531 -65.990.506Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-13.020.733 1.960.477Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler72.749.188 55.544.498Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8, 9 11.891.216 24.857.016Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.142.246 3.981.543Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 3.183.163 3.514.105Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler654.094 467.438Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 304.989 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23.970.661 15.669.149Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10, 12 16.084.689 9.587.239Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 9.808.843 4.237.338Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-530.231 491.814Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.392.640 1.352.758Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler30.040.822 -9.105.795Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-162.708 -728.921Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 11.952.248 11.050.358Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19.370.979 -19.861.815Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-1.119.697 434.583Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler2.608.307 3.494.683İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 2.608.307 3.494.683Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -4.249.875 -4.521.926Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 264.381Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler8, 9 0 264.381Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.345.811 20.905.447İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler17.664.753 4.407.146Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-59.750.582 15.669.633İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-62.309.468 -16.816.434İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.558.886 32.486.067Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.039.671 1.634.891Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.918.293 -219.172Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler42.814.037 -14.980.957İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28.306.835 -2.992.295İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.507.202 -11.988.662Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10.209.441 3.517.287Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-1.944.878 -2.135.294İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.458.113 920.758Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)32.415.489 8.147.477Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.957.376 -7.226.719Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları38.261.677 -4.078.385Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10, 12 -4.081.163 -5.464.062Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler10 -234.195 -440.000Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -169.198 -838.979Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5 378.687 1.194.857YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.187.995 2.501.294Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8, 9 33.090 -145.871Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri33.090 -145.871Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.208.793 -3.295.529Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -2.156.753 -3.293.608Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -52.040 -1.921Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri7 825.000 6.394.764Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 0 -1.180.991Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz162.708 728.921FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.201.849 -25.688.542Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.866.667 -11.752.042Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.866.667 -11.752.042Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.345.811 -2.885.345Ödenen Faiz17 -11.952.248 -11.050.358Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-37.123 -797YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.765.964 -32.813.817Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-17.013.974 -10.695.322NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.248.010 -43.509.139DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.156.497 56.867.896DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.908.487 13.358.757Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7.908.487 14.156.497Finansal Yatırımlar105.601 68.478Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri105.601 68.478Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar204.303.506 167.381.341İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 153.650.401 91.340.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 50.653.105 76.040.408Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar51.566.646 84.660.306İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 50.701.291 80.876.536İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar865.355 3.783.770Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar16.653.529 15.964.915Peşin Ödenmiş Giderler6.235.218 8.153.511İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.235.218 8.153.511Diğer Dönen Varlıklar1.521.457 1.733.242İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.521.457 1.733.242ARA TOPLAM288.294.444 292.118.290TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR288.294.444 292.118.290DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar313.923 313.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar313.923 313.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar313.923 313.923Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar8.719.616 7.829.659İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.719.616 7.829.659Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 0 2.693.603Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 132.234.022 133.364.011Maddi Duran Varlıklar8 455.902.885 444.901.907Diğer Maddi Duran Varlıklar455.902.885 444.901.907Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.254.016 13.086.985Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 12.254.016 13.086.985Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.979.025 2.321.912Diğer Duran Varlıklar277.705 277.705İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar277.705 277.705TOPLAM DURAN VARLIKLAR611.681.192 604.789.705TOPLAM VARLIKLAR899.975.636 896.907.995KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 4.190.578 6.296.218İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 3.678.679 3.678.679Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.678.679 3.678.679İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 511.899 2.617.539Kiralama İşlemlerinden Borçlar511.899 2.617.539Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.725.389 11.713.065İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 5.725.389 11.713.065Banka Kredileri4 5.725.389 11.713.065Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar103.030.290 60.216.253İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 51.627.339 23.320.504İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 51.402.951 36.895.749Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13.330.570 3.121.129Diğer Borçlar11.726.857 4.808.536İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11.726.857 4.808.536Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.215.770 10.716.689İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.215.770 10.716.689Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 283.291 169.198Kısa Vadeli Karşılıklar41.660.255 26.240.310Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 24.439.084 17.148.260Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 17.221.171 9.092.050Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.132.921 24.689.718İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.132.921 24.689.718ARA TOPLAM202.295.921 147.971.116TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER202.295.921 147.971.116UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 10.785.321 11.998.580İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 10.460.020 11.419.997Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 10.460.020 11.419.997İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar325.301 578.583Kiralama İşlemlerinden Borçlar325.301 578.583Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)751.146 195.105İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)751.146 195.105Uzun Vadeli Karşılıklar57.501.951 52.358.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 57.501.951 52.358.307Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 27.670.847 29.804.588Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER96.709.265 94.356.580TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER299.005.186 242.327.696ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar602.902.661 655.049.211Ödenmiş Sermaye13 592.000.000 592.000.000Sermaye Düzeltme Farkları13 77.198.813 77.198.813Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 76.944 76.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)271.106.611 271.106.611Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)271.106.611 271.106.611Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 294.701.211 294.701.211Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -23.594.600 -23.594.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)63.748.823 64.537.704Yabancı Para Çevrim Farkları13 63.748.823 64.537.704Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler117.176.268 117.176.268Yasal Yedekler13 117.176.268 117.176.268Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-467.047.129 -417.649.879Net Dönem Karı veya Zararı-51.357.669 -49.397.250Kontrol Gücü Olmayan Paylar-1.932.211 -468.912TOPLAM ÖZKAYNAKLAR600.970.450 654.580.299TOPLAM KAYNAKLAR899.975.636 896.907.995Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 226.173.521 265.734.153 80.869.039 79.971.986Satışların Maliyeti14 -217.965.484 -236.136.274 -74.477.708 -75.927.461TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.208.037 29.597.879 6.391.331 4.044.525Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)8.208.037 29.597.879 6.391.331 4.044.525Genel Yönetim Giderleri0 -58.321.429 -56.521.071 -20.630.776 -18.460.928Pazarlama Giderleri0 -43.625.207 -45.950.081 -15.209.761 -15.790.297Araştırma ve Geliştirme GiderleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler85.349.605 50.942.242 32.901.348 18.206.904Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-21.079.790 -35.998.908 -4.235.619 -16.963.022ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-29.468.784 -57.929.939 -783.477 -28.962.818Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 3.205.229 13.134.732 1.116.144 -723.527Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -463.335 -913.671 6.244 -568.145Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 -2.608.307 -3.494.683 274.094 -990.321FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-29.335.197 -49.203.561 613.005 -31.244.811Finansman Giderleri17 -14.046.209 -21.308.871 -4.635.267 -6.481.592SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-43.381.406 -70.512.432 -4.022.262 -37.726.403Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri18 4.249.875 4.521.926 380.097 1.842.050Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -283.291 -263.787 -103.967 129.648Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 4.533.166 4.785.713 484.064 1.712.402SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-39.131.531 -65.990.506 -3.642.165 -35.884.353DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 -13.020.733 1.960.477 -1.071.011 -3.244.128DÖNEM KARI (ZARARI)-52.152.264 -64.030.029 -4.713.176 -39.128.481Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-794.595 23.725 -87.843 -98.496Ana Ortaklık Payları-51.357.669 -64.053.754 -4.625.333 -39.029.985Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç / (Kayıp) -0,08680000 -0,10820000 -0,00780000 -0,06590000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.457.585 -11.624.959 -6.363.521 515.559Yabancı Para Çevrim Farkları-1.457.585 -11.624.959 -6.363.521 515.559Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-1.457.585 -11.624.959 -6.363.521 515.559Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.457.585 -11.624.959 -6.363.521 515.559TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-53.609.849 -75.654.988 -11.076.697 -38.612.922Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.463.299 -339.905 -617.218 -628Ana Ortaklık Payları-52.146.550 -75.315.083 -10.459.479 -38.612.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887585BIST