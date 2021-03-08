***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 592.000.000 77.198.813 76.944 212.241.738 -21.093.944 80.374.527 0 101.083.330 -671.268.213 269.368.228 639.981.423 182.136 640.163.559Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 212.241.738 0 -21.093.944 0 0 0 0 0 0 0 0 80.374.527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.083.330 0 0 0 -671.268.213 269.368.228 639.981.423 182.136 640.163.559Transferler0 0 0 0 0 0 16.092.938 253.618.334 -269.368.228 343.044 343.044Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.459.473 0 -2.500.656 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.836.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.397.250 14.724.744 -651.048 14.073.696Dönem Karı (Zararı)0 -49.397.250 -49.397.250 -55.044 -49.452.294Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 82.459.473 -2.500.656 -15.836.823 0 0 0 0 64.121.994 -596.004 63.525.990Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler21 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 0 0 0 64.537.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -417.649.879 -49.397.250 0 655.049.211 -468.912 654.580.299Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 592.000.000 77.198.813 76.944 294.701.211 -23.594.600 64.537.704 117.176.268 -417.649.879 -49.397.250 655.049.211 -468.912 654.580.299Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 294.701.211 0 -23.594.600 0 0 0 0 0 0 0 0 64.537.704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -417.649.879 -49.397.250 0 655.049.211 -468.912 654.580.299Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 -49.397.250 49.397.250 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.646.433 0 1.565.198 0 0 0 0 0 0 0 0 12.017.262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -80.862.684 0 -13.633.791 -1.392.317 -15.026.108Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 -80.862.684 -80.862.684 -1.184.152 -82.046.836Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 53.646.433 1.565.198 12.017.262 0 0 0 67.228.893 -208.165 67.020.728Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler21 592.000.000 77.198.813 0 0 0 0 0 76.944 0 0 0 0 348.347.644 0 -22.029.402 0 0 0 0 0 0 0 0 76.554.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.176.268 0 0 0 -467.047.129 -80.862.684 0 641.415.420 -1.861.229 639.554.191Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.596.372 40.328.833Dönem Karı (Zararı)-82.046.836 -49.452.294Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-60.692.097 -52.661.053Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-21.354.739 3.208.759Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler70.440.077 91.673.954Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 15.200.193 20.400.394Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-19.197.859 -15.576.635Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 4.125.963 4.127.590Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 699.040 575.784Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -24.022.862 -20.280.009Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler33.470.022 19.861.020Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 25.492.493 12.793.112Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 10.621.414 6.107.073Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-392.555 607.787Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-2.251.330 353.048Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler35.182.336 51.077.187Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -222.713 -847.270Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 12.410.038 26.613.757Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri26 -5.775.353 1.145.665Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri25 28.770.364 24.165.035Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler2.834.017 1.716.208İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler11 2.834.017 1.716.208Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 -3.330.708 1.734.699Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-117.227 4.934.261Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27,28 -117.227 4.934.261Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler6.399.303 7.526.820İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler47.763.129 5.969.384Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-83.522.017 -41.774.411İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-78.035.122 -32.092.605İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-5.486.895 -9.681.806Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.955.443 1.366.422Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.626.733 -3.862.209Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler73.456.701 -6.094.853İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)51.189.021 7.899.547İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22.267.680 -13.994.400Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.762.200 127.970Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-3.524.167 -450.054İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler61.172.588 56.656.519Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)72.104.818 48.724.707Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-10.932.230 7.931.812Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları36.156.370 48.191.044Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -4.672.560 -6.049.447Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler16 -218.368 -2.523.410Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -169.198 -1.128.033Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 500.128 1.838.679YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.106.908 -15.092.087Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13,14 594.984 -4.898.063Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.822.868 -26.218.294Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -7.553.938 -26.171.374Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -268.930 -46.920Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 825.000 15.177.000Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler73.263 0Alınan Faiz25 222.713 847.270FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.854.711 -49.719.631Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-18.009.283 -15.582.708Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -18.009.283 -15.582.708Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.399.303 -7.526.821Ödenen Faiz29 -12.410.038 -26.613.757Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-36.087 3.655YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.365.247 -24.482.885Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.799.928 -18.228.514NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.565.319 -42.711.399DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.156.497 56.867.896DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.591.178 14.156.497Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.591.178 14.156.497Finansal Yatırımlar5 104.565 68.478Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri104.565 68.478Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar222.817.901 167.381.341İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar33 169.376.055 91.340.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 53.441.846 76.040.408Diğer Alacaklar11.149.525 84.660.306İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar33 8.328.313 80.876.536İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.821.212 3.783.770Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar10 17.577.262 15.964.915Peşin Ödenmiş Giderler19 9.780.244 8.153.511İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.780.244 8.153.511Diğer Dönen Varlıklar1.381.682 1.733.242İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 1.381.682 1.733.242ARA TOPLAM267.402.357 292.118.290TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR267.402.357 292.118.290DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 313.923 313.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar313.923 313.923Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar5 313.923 313.923Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9.604.087 7.829.659İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 9.604.087 7.829.659Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 0 2.693.603Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 156.248.359 133.364.011Maddi Duran Varlıklar13 517.444.015 444.901.907Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.445.797 13.086.985Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 11.445.797 13.086.985Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı30 2.044.037 2.321.912Diğer Duran Varlıklar20 260.800 277.705İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar260.800 277.705TOPLAM DURAN VARLIKLAR697.361.018 604.789.705TOPLAM VARLIKLAR964.763.375 896.907.995KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 5.665.179 6.296.218İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 2.184.316 3.678.679Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.184.316 3.678.679İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.480.863 2.617.539Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.480.863 2.617.539Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 11.713.065İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 11.713.065Banka Kredileri6 0 11.713.065Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar133.672.954 60.216.253İlişkili Taraflara Ticari Borçlar33 74.509.525 23.320.504İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 59.163.429 36.895.749Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 6.883.329 3.121.129Diğer Borçlar5.422.700 4.808.536İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 5.422.700 4.808.536Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 6.353.389 10.716.689İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.353.389 10.716.689Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 305.755 169.198Kısa Vadeli Karşılıklar48.641.773 26.240.310Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 31.590.195 17.148.260Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 17.051.578 9.092.050Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 12.340.127 24.689.718İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.340.127 24.689.718ARA TOPLAM219.285.206 147.971.116TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER219.285.206 147.971.116UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 13.020.805 11.998.580İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.836.237 11.419.997Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 7.836.237 578.583Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.184.568 578.583Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 1.034.238 195.105İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.034.238 195.105Uzun Vadeli Karşılıklar57.141.651 52.358.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 57.141.651 52.358.307Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 34.727.284 29.804.588Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER105.923.978 94.356.580TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER325.209.184 242.327.696ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar641.415.420 655.049.211Ödenmiş Sermaye21 592.000.000 592.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 77.198.813 77.198.813Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 76.944 76.944Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)326.318.242 271.106.611Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)326.318.242 271.106.611Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 348.347.644 294.701.211Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -22.029.402 -23.594.600Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)76.554.966 64.537.704Yabancı Para Çevrim Farkları21 76.554.966 64.537.704Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler117.176.268 117.176.268Yasal Yedekler21 117.176.268 117.176.268Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-467.047.129 -417.649.879Net Dönem Karı veya Zararı-80.862.684 -49.397.250Kontrol Gücü Olmayan Paylar-1.861.229 -468.912TOPLAM ÖZKAYNAKLAR639.554.191 654.580.299TOPLAM KAYNAKLAR964.763.375 896.907.995Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 315.812.065 357.434.718Satışların Maliyeti22 -306.283.358 -314.852.017TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.528.707 42.582.701Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)9.528.707 42.582.701Genel Yönetim Giderleri23 -85.245.093 -70.214.362Pazarlama Giderleri23 -59.766.766 -61.459.638Araştırma ve Geliştirme GiderleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 107.016.208 72.077.828Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -44.219.105 -34.722.219ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-72.686.049 -51.735.690Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 28.779.243 36.458.635Yatırım Faaliyetlerinden Giderler28 -438.531 -5.965.735Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 -2.834.017 -1.716.208FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-47.179.354 -22.958.998Finansman Giderleri29 -16.843.451 -27.967.356SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-64.022.805 -50.926.354Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 3.330.708 -1.734.699Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -305.755 -769.939Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 3.636.463 -964.760SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-60.692.097 -52.661.053DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 -21.354.739 3.208.759DÖNEM KARI (ZARARI)-82.046.836 -49.452.294Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.184.152 -55.044Ana Ortaklık Payları-80.862.684 -49.397.250Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 32 -0,13660000 -0,08340000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar55.211.631 79.958.817Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 59.607.148 91.621.637Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 2.006.665 -3.127.772Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.402.182 -8.535.048Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi30 -5.960.715 -9.162.164Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi30 -441.467 627.116Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar11.809.097 -16.432.827Yabancı Para Çevrim Farkları11.809.097 -16.432.827Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)11.809.097 -16.432.827Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)67.020.728 63.525.990TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-15.026.108 14.073.696Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.392.317 -651.048Ana Ortaklık Payları-13.633.791 14.724.744http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916421BIST