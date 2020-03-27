***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni30 Mart 2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızın ertelenmesi sebebiyle süreç iptal edilmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832789BIST