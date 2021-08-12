***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-30.06.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2021/2. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi12/08/2021AçıklamalarŞirketimiz'in 2021 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesi'ne 12.08.2021 tarihinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş 01.01.2021-30.06.2021 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957686BIST