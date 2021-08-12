***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.08.2021 18:02
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/08/2021
Açıklamalar
Şirketimiz'in 2021 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesi'ne 12.08.2021 tarihinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş 01.01.2021-30.06.2021 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957686
BIST
18:051.444
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 33,59
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.448
En Düşük
1.420
18:058,5789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0460
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6530
|
8,6352
En Düşük
8,5068
18:0510,0774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0609
|Açılış
|: 10,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1666
En Düşük
10,0195
18:05481,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,92
|Açılış
|: 481,83
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
478,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|6,82
|27.888.268
|% 10,00
|
|BASGZ
|18,20
|193.081.462
|% 9,97
|
|EUKYO
|6,86
|4.923.414
|% 9,94
|
|VAKFN
|8,96
|150.153.847
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,76
|26.170.228
|% 9,93
|
|FADE
|8,66
|158.290.980
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,27
|31.081.156
|% -9,92
|
|SELGD
|6,11
|36.639.654
|% -9,88
|
|DAGI
|4,25
|420.027.026
|% -9,77
|
|KUYAS
|2,52
|41.730.686
|% -8,70
|
|GENIL
|14,26
|646.858.403
|% -6,49
|
|DAGI
|4,25
|420.027.026
|% -9,77
|
|BIMAS
|70,25
|401.881.682
|% 3,31
|
|KOZAL
|104,60
|332.047.507
|% 1,75
|
|FENER
|36,20
|287.636.201
|% 1,80
|
|DAGI
|4,25
|420.027.026
|% -9,77
|
|ODAS
|1,35
|99.333.561
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,85
|110.623.952
|% 1,09
|
|GWIND
|3,93
|229.824.455
|% 2,34
|
|GENIL
|14,26
|646.858.403
|% -6,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5703
|8,5789
|% -0,53
|
|Euro
|10,0640
|10,0774
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,8266
|11,8859
|% -0,80
|
|Frank
|9,2520
|9,3077
|% -0,71
|
|Riyal
|2,2807
|2,2921
|% -0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-4,54
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-4,02
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,16
|
|B. Petrol
|71,32
|71,32
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KTSKR
Yüzde 5.86 oranında artışla 40.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 711 adet işlem
-
17:58MIPAZ
Yüzde 9.03 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 137, 631 adet işlem
-
17:57BASGZ
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 783, 317 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 81 artarak (% 2.69 ) 1, 558
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, KRDMD