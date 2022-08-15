***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.08.2022 14:10
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.06.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022/2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/08/2022
Açıklamalar
Şirketimiz'in 2022 yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesi'ne verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş 01.01.2022-30.06.2022 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055400
BIST
15:432.785
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -72,35
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
15:4317,9664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
15:4318,2353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0186
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
15:431.025,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,54
|Açılış
|: 1.025,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler15:43
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|INTEM
|88,05
|10.821.620
|% 9,86
|
|BRKO
|1,95
|1.152.081
|% 9,55
|
|CMBTN
|257,70
|51.429.973
|% 7,24
|
|AGHOL
|73,85
|350.906.016
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|175.554.315
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.886.422
|% -9,94
|
|GSRAY
|6,08
|352.499.217
|% -8,43
|
|ATEKS
|44,28
|22.974.297
|% -8,09
|
|THYAO
|62,30
|4.963.866.708
|% -2,04
|
|TUPRS
|291,70
|3.705.057.561
|% 1,46
|
|YKBNK
|5,30
|1.915.805.298
|% -3,28
|
|AKBNK
|10,00
|1.790.798.174
|% -2,15
|
|KARSN
|7,40
|1.528.588.366
|% 3,35
|
|YKBNK
|5,30
|1.915.805.298
|% -3,28
|
|EKGYO
|3,40
|1.039.832.697
|% -3,41
|
|TSKB
|3,64
|1.064.488.688
|% 3,70
|
|KARSN
|7,40
|1.528.588.366
|% 3,35
|
|ZOREN
|2,54
|478.491.643
|% -3,79
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9634
|17,9664
|% 0,05
|
|Euro
|18,2248
|18,2353
|% -0,10
|
|Sterlin
|21,5537
|21,6618
|% -0,16
|
|Frank
|18,8258
|18,9392
|% -0,42
|
|Riyal
|4,7709
|4,7948
|% 0,04
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,46
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|6.855
|6.959
|-5,00
|
|Tam
|6.894
|6.944
|-12,00
|
|Yarım
|3.359
|3.395
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|20,00
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,15
|
|B. Petrol
|95,30
|95,30
|0,20
|