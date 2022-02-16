***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ana Sözleşme Tadili Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 9SPK Başvuru Tarihi 27.01.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.02.2022Ek AçıklamalarŞirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 9'uncu maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 14.02.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-17286 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup, SPK'nun 14.02.2022 tarihli izin yazısı 16.02.2022 tarihinde (bugün) tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.Ana Sözleşme'nin 9'uncu maddesinin değişikliği yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulurEklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002150BIST