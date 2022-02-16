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***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.02.2022 18:25
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ana Sözleşme Tadili Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2022
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 9
SPK Başvuru Tarihi 27.01.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.02.2022

Ek Açıklamalar
Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 9'uncu maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 14.02.2022 tarih ve E-29833736-110.04.04-17286 sayılı izin yazısı ile onaylanmış olup, SPK'nun 14.02.2022 tarihli izin yazısı 16.02.2022 tarihinde (bugün) tarafımıza tebliğ edilmiştir. SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Ana Sözleşme'nin 9'uncu maddesinin değişikliği yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002150


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Tam 5.389 5.523 2,55  
Yarım 2.604 2.672 1,24  
Çeyrek 1.306 1.336 0,62  
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Gümüş Gr. 10,31 10,33 -0,02  
B. Petrol 92,00 92,00 0,25  
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