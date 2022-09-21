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***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

21.09.2022 15:19
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
10/08/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
10/08/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/09/2022
Açıklama

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun konuya ilişkin düzenleme ve kararlarına uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu 10 üzerinden 9,26 (92.61) olarak güncellemiştir. SPK'nın konuya ilişkin İlke Kararı çerçevesinde, nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin farklı şekilde ağırlıklandırılması ile belirlenmektedir.  Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu'na Şirketimiz'in www.hurriyetkurumsal.com adresindeki internet sitesinden ulaşılması mümkündür. 
Saygılarımızla,

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,26 98,79 80,52 91,48 92,61




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064496


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Altın Ons 1.674 1.674 9,12  
Altın Gr. 986 986 6,48  
Cumhuriyet 6.660 6.761 16,00  
Tam 6.689 6.772 -3,00  
Yarım 3.259 3.303 4,00  
Çeyrek 1.635 1.652 1,00  
Gümüş.Ons 19,60 19,63 0,34  
Gümüş Gr. 11,53 11,54 0,19  
B. Petrol 92,20 92,20 1,58  
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