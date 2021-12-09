***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2021 18:41
***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin hakim ortağı olan Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. tarafından iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:
Şirketimiz tarafından yapılan 11.11.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması ile belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. arasında 06.04.2018 tarihinde imzalanmış olan Hisse Satış Sözleşmesi uyarınca, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin sermayesinin 77,67'sini temsil eden 428.732.788,05 TL tutarındaki nominal değerli payların Şirketimiz'e devrolunması işlemi kapsamında Şirketimiz tarafından yapılacak zorunlu pay alım teklifine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.
Başvuru kapsamındaki süreçlere ilişkin gelişmeler, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982526
BIST
18:052.031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 26,89
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
18:0513,7781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0908
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
18:0515,5878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0380
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
18:05788,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 3,94
|Açılış
|: 788,45
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|2,86
|122.279.307
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,44
|45.753.655
|% 10,00
|
|RALYH
|15,30
|6.683.560
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|5.243.025
|% 9,99
|
|POLTK
|495,50
|17.440.432
|% 9,99
|
|UTPYA
|13,77
|5.825.536
|% -10,00
|
|BASCM
|11,70
|509.986
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|3.234.800
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.779.142
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.842.250
|% -9,95
|
|THYAO
|22,00
|4.984.753.725
|% 7,95
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 3,43
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 6,28
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% -1,00
|
|ASELS
|25,04
|3.122.789.075
|% 4,77
|
|EKGYO
|2,53
|1.314.386.857
|% -0,39
|
|YKBNK
|3,61
|1.801.076.206
|% -0,55
|
|KRDMD
|10,50
|4.134.507.273
|% 6,28
|
|SISE
|15,40
|4.918.555.977
|% 3,43
|
|GARAN
|11,86
|3.321.775.641
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7704
|13,7763
|% 0,65
|
|Euro
|15,5637
|15,5824
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,1360
|18,2270
|% 0,63
|
|Frank
|14,8270
|14,9163
|% 0,19
|
|Riyal
|3,6637
|3,6821
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-5,59
|
|Altın Gr.
|788
|788
|3,22
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,06
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|-0,12
|
|B. Petrol
|75,14
|75,14
|-0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLCVY
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 243, 786 adet işlem
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17:57ULUSE
Yüzde 9.93 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 412 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 36 artarak (% 2.27 ) 1, 819
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DOBUR, POLTK, EUHOL, ISBIR, BAGFS, METUR, KLNMA, NIBAS, FLAP
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, CRDFA, QNBFB, UTPYA, SEKUR, BASCM, MMCAS