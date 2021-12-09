***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin hakim ortağı olan Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. tarafından iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:Şirketimiz tarafından yapılan 11.11.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması ile belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. arasında 06.04.2018 tarihinde imzalanmış olan Hisse Satış Sözleşmesi uyarınca, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'nin sermayesinin 77,67'sini temsil eden 428.732.788,05 TL tutarındaki nominal değerli payların Şirketimiz'e devrolunması işlemi kapsamında Şirketimiz tarafından yapılacak zorunlu pay alım teklifine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.Başvuru kapsamındaki süreçlere ilişkin gelişmeler, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982526BIST