***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HURGZ*** HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYILDIRIM DEMİRÖREN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 06.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı Demirören Holding A.Ş. ve Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye DeğilMELTEM OKTAY Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 06.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Demirören Holding A.Ş. ve Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye DeğilFİKRET TAYFUN DEMİRÖREN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 06.06.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Demirören Holding A.Ş. ve Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye DeğilMEHMET SOYSAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci 06.06.2018 İcrada Görevli Değil Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve İcra Kurulu Başkanlığı Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye DeğilMEHMET KORAY YANÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 16.07.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye DeğilALAATTİN AYKAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.06.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup dışı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıORHAN KIRCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.06.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Grup dışı şirkette üst düzey yöneticilik Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET KORAY YANÇ İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliklerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852381BIST