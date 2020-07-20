***HURGZ*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***HURGZ*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [HURGZ]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/07/2020Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)İlgili PazarPay PiyasasıTakas Tarihi20/07/2020AçıklamalarHURGZ.TE sırasındaki temerrüt işlemi 20/07/2020 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860476BIST