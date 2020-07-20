***HURGZ*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
20.07.2020 15:18
***HURGZ*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/07/2020
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt İşleminin Tamamlanması (Completion of Default Transaction)
İlgili Pazar
Pay Piyasası
Takas Tarihi
20/07/2020
Açıklamalar
HURGZ.TE sırasındaki temerrüt işlemi 20/07/2020 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860476
BIST
16:38119.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 758,07
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
16:386,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
16:387,8283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0106
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
16:38400,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,95
|Açılış
|: 400,06
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
400,95
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|18.403.650
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|997.920
|% 10,00
|
|MERIT
|33,88
|326.872
|% 10,00
|
|BFREN
|606,50
|3.428.545
|% 9,99
|
|BERA
|7,93
|8.865.653
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,02
|173.243.941
|% -9,87
|
|ASUZU
|16,51
|142.242.116
|% -6,99
|
|DITAS
|30,60
|4.256.080
|% -6,36
|
|IZFAS
|2,70
|362.996
|% -6,25
|
|AYES
|4,65
|71.561
|% -5,68
|
|EKGYO
|2,32
|1.007.631.057
|% 1,31
|
|SISE
|6,45
|926.856.326
|% 4,03
|
|GUSGR
|5,45
|858.179.916
|% 9,66
|
|ASELS
|32,98
|696.953.740
|% 1,29
|
|CEMAS
|1,83
|636.609.241
|% 6,40
|
|EKGYO
|2,32
|1.007.631.057
|% 1,31
|
|CEMAS
|1,83
|636.609.241
|% 6,40
|
|ADESE
|2,51
|394.766.590
|% 9,61
|
|GUSGR
|5,45
|858.179.916
|% 9,66
|
|SISE
|6,45
|926.856.326
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6410
|8,6844
|% 0,58
|
|Frank
|7,2697
|7,3135
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|2,52
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,52
|
|Cumhuriyet
|2.599
|2.621
|21,90
|
|Tam
|2.677
|2.689
|22,50
|
|Yarım
|1.299
|1.316
|11,00
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,63
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|4,34
|4,35
|0,08
|
|B. Petrol
|42,80
|42,80
|-0,34
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:52FMIZP
Yüzde 9.97 oranında artışla 80.55 lira fiyatla işlem gören hissede 266, 329 adet işlem
-
16:51DERAS
Yüzde 4.94 oranında artışla 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 541, 270 adet işlem
-
16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 464, 54 artarak (% 0.42 ) 109, 853
-
16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERIT, ETILR, TKURU, DENGE, MEGAP, MEGAP
-
16:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BUCIM