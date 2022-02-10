***HURGZ* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









31.01.2022 0 0 3.388.689,59 25.080.064,41 24HURGZ, TRAHURGZ91D9 01.02.2022 0 0 1.555.324,08 11.511.124,57 36HURGZ, TRAHURGZ91D9 02.02.2022 0 0 1.318.504,66 9.758.398,04 40HURGZ, TRAHURGZ91D9 03.02.2022 0 0 612.189,85 4.530.884,44 37HURGZ, TRAHURGZ91D9 04.02.2022 0 0 338.427,52 2.504.739,27 19HURGZ, TRAHURGZ91D9 07.02.2022 0 0 120.939,93 895.089,73 24HURGZ, TRAHURGZ91D9 08.02.2022 0 0 102.293,51 757.085,48 22HURGZ, TRAHURGZ91D9 09.02.2022 0 0 225.945,6 1.672.248,2 32HURGZ, TRAHURGZ91D9 10.02.2022 0 0 2.987.384,74 22.109.963,1 43Toplam Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıHURGZ, TRAHURGZ91D9 12.017.987,48 88.946.447,24 291Ek AçıklamalarHürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ("Hürriyet") paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ("Demirören Medya") tarafından devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapılmış olan başvuru, SPK'nın 06.01.2022 tarih ve 1/23 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Hürriyet'in sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine 28 Ocak 2022 – 10 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifi süreci tamamlanmış olup, işlemlerin neticesini bilgilerinize arz ederiz.Pay alım teklifi işlemi kapsamında Borsa dışından 291 yatırımcıdan 12.017.987,48 adet pay alınmış olup, alınan payların toplam değeri 88.946.447,24 TL'dir.Pay alım teklifi işlemi kapsamında Borsa'dan alınan pay bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000971BIST