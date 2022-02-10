Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HURGZ* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

10.02.2022 19:10
***HURGZ* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildi

31.01.2022 0 0 3.388.689,59 25.080.064,41 24
HURGZ, TRAHURGZ91D9 01.02.2022 0 0 1.555.324,08 11.511.124,57 36
HURGZ, TRAHURGZ91D9 02.02.2022 0 0 1.318.504,66 9.758.398,04 40
HURGZ, TRAHURGZ91D9 03.02.2022 0 0 612.189,85 4.530.884,44 37
HURGZ, TRAHURGZ91D9 04.02.2022 0 0 338.427,52 2.504.739,27 19
HURGZ, TRAHURGZ91D9 07.02.2022 0 0 120.939,93 895.089,73 24
HURGZ, TRAHURGZ91D9 08.02.2022 0 0 102.293,51 757.085,48 22
HURGZ, TRAHURGZ91D9 09.02.2022 0 0 225.945,6 1.672.248,2 32
HURGZ, TRAHURGZ91D9 10.02.2022 0 0 2.987.384,74 22.109.963,1 43

Toplam Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
HURGZ, TRAHURGZ91D9 12.017.987,48 88.946.447,24 291

Ek Açıklamalar
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ("Hürriyet") paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. ("Demirören Medya") tarafından devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapılmış olan başvuru, SPK'nın 06.01.2022 tarih ve 1/23 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Hürriyet'in sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine 28 Ocak 2022 – 10 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifi süreci tamamlanmış olup, işlemlerin neticesini bilgilerinize arz ederiz.
Pay alım teklifi işlemi kapsamında Borsa dışından 291 yatırımcıdan 12.017.987,48 adet pay alınmış olup, alınan payların toplam değeri 88.946.447,24 TL'dir.
Pay alım teklifi işlemi kapsamında Borsa'dan alınan pay bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000971


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.051
Değişim :  0,61% |  12,38
Açılış :  2.023  
Önceki Kapanış :  2.039  
En Yüksek
2.053 En Düşük
1.992
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 653,80 13.302.012 % 9,99  
INVEO 29,54 85.858.946 % 9,98  
OYLUM 4,86 10.502.802 % 9,95  
INTEM 111,90 41.294.213 % 9,92  
GMTAS 2,78 9.101.709 % 9,88  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4968 13,5014 % -0,10  
Euro 15,3083 15,3606 % -0,67  
Sterlin 18,2484 18,3399 % -0,08  
Frank 14,5568 14,6445 % 0,25  
Riyal 3,5915 3,6095 % 0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.861 1.862 34,46  
Altın Gr. 809 809 15,57  
Cumhuriyet 5.272 5.351 -18,00  
Tam 5.249 5.380 -17,49  
Yarım 2.537 2.602 -8,47  
Çeyrek 1.272 1.301 -4,23  
Gümüş.Ons 23,60 23,63 0,42  
Gümüş Gr. 10,27 10,29 0,20  
B. Petrol 94,79 94,79 3,38  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru