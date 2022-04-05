***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.04.2022 15:56
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/03/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25/03/2022
Tescil Tarihi
31/03/2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
31/03/2022_10549
Açıklamalar
Huzur Faktoring A.Ş.' nin 2022 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçi olarak Ticaret Sicil Numarası: 866048, Mersis Numarası: 0773025085395666, Cumhuriyet Mahallesi, Yeniyol Sokak Bomonti Business Center N 8 Kat:4 Daire:22 Bomonti/ Şişli/ İSTANBUL adresli HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir. Genel Kurul ve Bağımsız Denetçi Seçimi 31.03.2022 tarih ve 10549 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile tescil edilmiştir. İlgili TTSG ektedir. Saygılarımızla..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015878
BIST
16:192.337
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 25,54
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
16:1914,7269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0483
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
16:1916,1558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0407
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
16:19915,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,97
|Açılış
|: 915,53
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
917,18
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler16:18
|ULUSE
|150,70
|14.788.074
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.676.778
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.728.048
|% 9,98
|
|ACSEL
|33,98
|50.283.806
|% 9,97
|
|OLMK
|9,30
|15.737.389
|% 9,93
|
|CEOEM
|12,00
|59.724.631
|% -9,02
|
|LIDER
|18,91
|710.875.534
|% -7,76
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GMTAS
|2,99
|10.468.795
|% -5,08
|
|GRNYO
|2,39
|3.283.176
|% -4,40
|
|THYAO
|34,80
|4.129.719.520
|% 4,00
|
|ASELS
|26,12
|2.824.725.373
|% 3,08
|
|KRDMD
|15,86
|2.611.073.184
|% 0,06
|
|GARAN
|12,59
|2.497.619.370
|% -0,32
|
|SISE
|16,61
|2.261.207.267
|% 2,09
|
|ODAS
|1,90
|779.526.157
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,55
|826.994.189
|% 1,59
|
|YKBNK
|4,24
|1.141.017.371
|% 0,71
|
|GARAN
|12,59
|2.497.619.370
|% -0,32
|
|AKBNK
|7,76
|1.528.006.675
|% 0,52
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7263
|14,7301
|% 0,35
|
|Euro
|16,1450
|16,1563
|% 0,26
|
|Sterlin
|19,2893
|19,3860
|% 0,45
|
|Frank
|15,8504
|15,9458
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9130
|3,9326
|% 0,27
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|8,18
|
|Altın Gr.
|916
|916
|3,28
|
|Cumhuriyet
|6.072
|6.164
|37,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|31,58
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|15,27
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|7,64
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,13
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,51
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:33KFEIN
Yüzde 4.15 oranında artışla 19.82 lira fiyatla işlem gören hissede 882, 059 adet işlem
-
16:32SKTAS
Yüzde 5.61 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 938, 928 adet işlem
-
16:31AKMGY
Yüzde 5.44 oranında artışla 53.30 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 592 adet işlem
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 55 artarak (% 0.99 ) 2, 101
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OLMK, ARMDA, IDEAS, ULUSE, ACSEL