***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/03/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi25/03/2022Tescil Tarihi31/03/2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su31/03/2022_10549AçıklamalarHuzur Faktoring A.Ş.' nin 2022 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçi olarak Ticaret Sicil Numarası: 866048, Mersis Numarası: 0773025085395666, Cumhuriyet Mahallesi, Yeniyol Sokak Bomonti Business Center N 8 Kat:4 Daire:22 Bomonti/ Şişli/ İSTANBUL adresli HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir. Genel Kurul ve Bağımsız Denetçi Seçimi 31.03.2022 tarih ve 10549 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile tescil edilmiştir. İlgili TTSG ektedir. Saygılarımızla..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015878BIST