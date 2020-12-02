Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme

02.12.2020 15:39



***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/03/2018
Açıklamalar

Esas Sözleşmenin güncel hali ektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 19/06/2009 24/06/2009 7339
6 31/03/2010 07/04/2010 7538
6 31/01/2011 03/02/2011 7744
6 ,11 05/07/2011 11/07/2011 7855
2 , 6 19/07/2012 25/07/2012 8119
6 22/05/2013 27/05/2013 8328
17/07/2013 23/07/2013 8369
3 07/10/2013 11/10/2013 8424
4 28/10/2013 04/11/2013 8435
6 26/11/2014 02/12/2014 8706
6 02/07/2015 08/07/2015 8858
4 30/09/2016 06/10/2016 9170
6 07/05/2019 13/05/2019 9827
6 16/07/2020 21/07/2020 10122



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890958


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:021.325
Değişim :  -0,03% |  -0,36
Açılış :  1.327  
Önceki Kapanış :  1.325  
En Yüksek
1.339 En Düşük
1.318
BIST En Aktif Hisseler17:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NIBAS 77,75 8.962.216 % 9,97  
TKNSA 14,67 486.643.132 % 9,97  
CASA 95,45 823.065 % 9,97  
AYES 12,46 829.034 % 9,97  
NUHCM 48,56 102.370.117 % 9,96  
daha fazla
17:00 Alış Satış %  
Dolar 7,8294 7,8337 % 0,03  
Euro 9,4529 9,4583 % 0,03  
Sterlin 10,4041 10,4563 % -0,72  
Frank 8,7172 8,7697 % 0,57  
Riyal 2,0856 2,0960 % 0,20  
daha fazla
17:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.819 4,08  
Altın Gr. 458 458 0,90  
Cumhuriyet 3.047 3.093 10,00  
Tam 3.025 3.102 2,67  
Yarım 1.462 1.500 1,29  
Çeyrek 733 750 0,64  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 -0,28  
Gümüş Gr. 5,97 5,98 -0,06  
B. Petrol 47,37 47,37 -0,05  
Seans Raporu 17:00
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru