***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
02.12.2020 15:39
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/03/2018
Açıklamalar
Esas Sözleşmenin güncel hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 19/06/2009 24/06/2009 7339
6 31/03/2010 07/04/2010 7538
6 31/01/2011 03/02/2011 7744
6 ,11 05/07/2011 11/07/2011 7855
2 , 6 19/07/2012 25/07/2012 8119
6 22/05/2013 27/05/2013 8328
17/07/2013 23/07/2013 8369
3 07/10/2013 11/10/2013 8424
4 28/10/2013 04/11/2013 8435
6 26/11/2014 02/12/2014 8706
6 02/07/2015 08/07/2015 8858
4 30/09/2016 06/10/2016 9170
6 07/05/2019 13/05/2019 9827
6 16/07/2020 21/07/2020 10122
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890958
BIST
17:021.325
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En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler17:00
|NIBAS
|77,75
|8.962.216
|% 9,97
|
|TKNSA
|14,67
|486.643.132
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.370.117
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|7.970.225
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|IZMDC
|19,21
|17.388.715
|% -5,56
|
|THYAO
|12,38
|3.937.019.129
|% -0,96
|
|GARAN
|9,25
|2.257.716.261
|% 0,22
|
|PGSUS
|64,25
|1.420.919.283
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,97
|1.266.384.814
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.142.773
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.142.773
|% 0,00
|
|THYAO
|12,38
|3.937.019.129
|% -0,96
|
|YKBNK
|2,95
|813.472.420
|% -1,34
|
|PETKM
|4,26
|1.099.254.317
|% 0,00
|
|KRDMD
|4,97
|1.266.384.814
|% 0,61
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8294
|7,8337
|% 0,03
|
|Euro
|9,4529
|9,4583
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,4041
|10,4563
|% -0,72
|
|Frank
|8,7172
|8,7697
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0856
|2,0960
|% 0,20
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|4,08
|
|Altın Gr.
|458
|458
|0,90
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.093
|10,00
|
|Tam
|3.025
|3.102
|2,67
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|1,29
|
|Çeyrek
|733
|750
|0,64
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,06
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|B. Petrol
|47,37
|47,37
|-0,05
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