***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
26.02.2021 11:56
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirket ödenmiş sermayesi 19.02.2021 tarihli GK' da 50.000.000 TL' sına çıkarılmıştır. Tescil işlemi tamamlanmıştır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6.Madde 25/02/2021 25/02/2021 10275
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913248
BIST
12:361.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -10,52
|Açılış
|: 1.457
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|Önceki Kapanış
|: 1.488
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En Düşük
1.443
12:367,3512
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|Açılış
|: 7,3250
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|Önceki Kapanış
|: 7,2300
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7,4803
En Düşük
7,3038
12:368,9188
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 418,54
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424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:36
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|PAMEL
|25,80
|409.678
|% 8,59
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|KOZAL
|129,50
|895.982.914
|% 1,01
|
|THYAO
|13,24
|873.297.316
|% -1,12
|
|GARAN
|8,89
|596.181.834
|% -2,09
|
|SASA
|41,18
|532.041.408
|% -1,25
|
|PETKM
|5,18
|501.882.836
|% -1,89
|
|TSKB
|1,70
|256.170.150
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,26
|283.669.344
|% -2,16
|
|KARSN
|4,08
|400.096.593
|% -3,55
|
|PETKM
|5,18
|501.882.836
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,33
|123.016.842
|% -2,21
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3435
|7,3512
|% -0,02
|
|Euro
|8,9121
|8,9188
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,2006
|10,2517
|% -0,66
|
|Frank
|8,0869
|8,1356
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9489
|1,9587
|% -0,30
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-2,63
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|8,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|13,21
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|6,39
|
|Çeyrek
|669
|684
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,95
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,12
|
|B. Petrol
|65,52
|65,52
|-0,60
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