***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirket ödenmiş sermayesi 19.02.2021 tarihli GK' da 50.000.000 TL' sına çıkarılmıştır. Tescil işlemi tamamlanmıştır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6.Madde 25/02/2021 25/02/2021 10275http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913248BIST