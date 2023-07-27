***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
27.07.2023 14:22
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirket ödenmiş sermayesi 24.07.2023 tarihli GK' da 75.000.000 TL' sına çıkarılmıştır. Tescil işlemi tamamlanmıştır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6.Madde 27/07/2023 27/07/2023 10880
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175767
BIST
'
16:176.800
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 55,83
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.842
16:1726,9530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0460
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
16:1729,7215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,1320
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,7034
16:171.695,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -10,68
|Açılış
|: 1.695,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.694,50
BIST En Aktif Hisseler16:17
|PASEU
|54,45
|599.570.178
|% 10,00
|
|KTLEV
|32,56
|137.447.368
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|121.009.867
|% 10,00
|
|CVKMD
|255,20
|738.650.201
|% 10,00
|
|MIATK
|196,00
|615.735.258
|% 9,99
|
|PENTA
|27,18
|983.136.523
|% -10,00
|
|EUYO
|11,79
|15.937.407
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|7.690.961
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,70
|1.377.515
|% -8,66
|
|FORTE
|73,30
|186.206.358
|% -5,54
|
|KOZAL
|28,62
|8.638.747.487
|% 2,07
|
|THYAO
|224,50
|5.936.802.288
|% 0,18
|
|YKBNK
|12,82
|5.606.220.458
|% 0,71
|
|KOZAA
|61,55
|5.438.300.032
|% 1,40
|
|CANTE
|18,88
|4.832.885.173
|% 7,03
|
|YKBNK
|12,82
|5.606.220.458
|% 0,71
|
|EKGYO
|8,39
|2.621.845.936
|% 0,84
|
|KOZAL
|28,62
|8.638.747.487
|% 2,07
|
|CANTE
|18,88
|4.832.885.173
|% 7,03
|
|ODAS
|11,21
|2.252.553.970
|% 3,41
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9432
|26,9530
|% 0,17
|
|Euro
|29,6933
|29,7215
|% -0,44
|
|Sterlin
|34,6012
|34,7748
|% -0,35
|
|Frank
|31,0731
|31,2603
|% -0,21
|
|Riyal
|7,1632
|7,1991
|% 0,13
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-14,96
|
|Altın Gr.
|1.697
|1.697
|-9,44
|
|Cumhuriyet
|11.351
|11.522
|-27,00
|
|Tam
|11.073
|11.163
|-92,00
|
|Yarım
|5.528
|5.607
|-47,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.804
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,69
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|21,46
|21,48
|-0,10
|
|B. Petrol
|83,39
|83,39
|0,83
|
Seans Raporu
16:17
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16:32AKYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 028, 319 adet işlem
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16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 62 artarak (% 0.74 ) 7, 391
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16:31XU100
Endeks 6, 785 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 109, 442.00 milyon TL de
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16:31DAGI
Yüzde 6.96 oranında artışla 9.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 607, 089 adet işlem
-
16:30ACSEL
Yüzde 4.88 oranında artışla 96.80 lira fiyatla işlem gören hissede 533, 080 adet işlem