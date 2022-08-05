***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05/08/2022Açıklamalar30.06.2022 Faaliyet Raporu bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052591BIST