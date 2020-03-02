***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler24.000.000 0 0 0 0 -191.302 0 0 0 0 0 0 3.487.962 0 6.367.567 0 33.664.227TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye24.000.000 0 0 0 0 -191.302 0 0 0 0 0 0 3.487.962 0 6.367.567 0 33.664.227Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -366.390 0 0 0 0 0 0 0 0 12.591.969 0 12.225.579Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.015.117 0 -6.367.567 0 -2.352.450Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.352.450 0 -2.352.450Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.015.117 0 -4.015.117 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 0 0 0 0 -557.692 0 0 0 0 0 0 7.503.079 0 12.591.969 0 43.537.356Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler18 24.000.000 0 0 0 0 -557.692 0 0 0 0 0 0 7.503.079 0 12.591.969 0 43.537.356TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye24.000.000 0 0 0 0 -557.692 0 0 0 0 0 0 7.503.079 0 12.591.969 0 43.537.356Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -30.770 0 0 0 0 0 0 0 0 9.343.053 0 9.312.283Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.000.000 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.591.969 0 -12.591.969 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.591.969 0 -12.591.969 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler18 35.000.000 0 0 0 0 -588.462 0 0 0 0 0 0 9.095.048 0 9.343.053 0 52.849.639Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ19 73.803.072 87.448.970FAKTORİNG GELİRLERİ73.803.072 87.448.970Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler63.283.073 85.358.978İskontolu63.140.070 85.218.266Diğer143.003 140.712Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar10.519.999 2.089.992İskontolu10.456.173 2.050.527Diğer63.826 39.465FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)22 -35.573.718 -48.274.882Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-33.766.309 -40.180.629Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-289.304 -69.698İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-715.023 -7.262.642Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-803.082 -761.913BRÜT KAR (ZARAR)38.229.354 39.174.088ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -23.005.871 -21.368.835Personel Giderleri-15.717.131 -14.092.752Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-7.288.740 -7.276.083Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)15.223.483 17.805.253DİĞER FAALİYET GELİRLERİ21 1.593.660 1.634.757Bankalardan Alınan Faizler272.318 612.742Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı147.650 206.277Kambiyo İşlemleri Karı46.169 194.657Diğer1.127.523 621.081KARŞILIK GİDERLERİ23 -4.668.116 -2.902.671Özel Karşılıklar-4.668.116 -2.902.671Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)24 -110.205 -380.120Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-86.575 -182.004Kambiyo İşlemleri Zararı-4.410 -190.745Diğer-19.220 -7.371NET FAALİYET KARI (ZARARI)12.038.822 16.157.219BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.038.822 16.157.219SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)10 -2.695.769 -3.565.250Cari Vergi Karşılığı-2.636.630 -3.178.650Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-59.139 -386.600Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)9.343.053 12.591.969DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI9.343.053 12.591.969Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.343.053 12.591.969Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 25 0,26700000 0,36000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı6.338.282 17.312.881Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri63.283.073 85.358.978Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-35.910.377 -48.036.078Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar10.519.999 2.089.992Elde Edilen Diğer Kazançlar0 -24.272Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar63.826 219.794Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-15.717.131 -13.695.798Ödenen Vergiler10 -2.695.769 -3.565.249Diğer-13.205.339 -5.034.486Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-65.706.317 29.190.127Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış6 -72.353.380 98.129.742Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış4.386.075 36.614Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)13 -13.423 10.507Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)1.858.864 -646.898Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 -67.703.024Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)415.547 -636.814Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-59.368.035 46.503.008YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-1.149.529 -112.417Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.149.529 -112.417FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit60.224.025 13.166.197Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 -56.498.295İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 -2.352.450Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer-61.075 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit60.162.950 -45.684.548Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-354.614 706.043Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar983.199 277.156Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 628.585 983.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)9.343.053 12.591.969DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-30.770 -366.390Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-30.770 -366.390Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-38.463 -457.988Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.693 91.598Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.312.283 12.225.579Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 628.585 0 628.585 983.199 0 983.199GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR5 0 147.650 147.650 0 73.005 73.005GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)230.326.151 0 230.326.151 161.920.041 0 161.920.041Faktoring Alacakları6 228.958.860 0 228.958.860 156.531.238 0 156.531.238İskontolu Faktoring Alacakları (Net)228.958.860 0 228.958.860 156.531.238 0 156.531.238Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar9.821.930 0 9.821.930 9.896.172 0 9.896.172Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7 -8.454.639 0 -8.454.639 -4.507.369 0 -4.507.369ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8 9.686.338 0 9.686.338 7.773.587 0 7.773.587MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)9 171.040 0 171.040 270.258 0 270.258YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 3.130.929 0 3.130.929 3.182.376 0 3.182.376DİĞER AKTİFLER11 2.705.120 0 2.705.120 3.092.478 0 3.092.478ARA TOPLAM246.648.163 147.650 246.795.813 177.221.939 73.005 177.294.944SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI246.648.163 147.650 246.795.813 177.221.939 73.005 177.294.944YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 183.571.209 0 183.571.209 115.932.220 0 115.932.220FAKTORİNG BORÇLARI13 1.362 0 1.362 14.785 0 14.785KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR14 1.917.499 0 1.917.499 58.635 0 58.635İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)15 4.339.174 0 4.339.174 13.166.197 0 13.166.197GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5 0 13.570 13.570 0 0 0KARŞILIKLAR17 1.196.636 0 1.196.636 2.125.344 0 2.125.344Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.089.828 0 1.089.828 2.038.554 0 2.038.554Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar106.808 0 106.808 86.790 0 86.790CARİ VERGİ BORCU10 30.736 0 30.736 721.737 0 721.737ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER16 2.875.988 0 2.875.988 1.738.670 0 1.738.670ARA TOPLAM193.932.604 13.570 193.946.174 133.757.588 0 133.757.588SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR18 52.849.639 0 52.849.639 43.537.356 0 43.537.356Ödenmiş Sermaye35.000.000 0 35.000.000 24.000.000 0 24.000.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-588.462 0 -588.462 -557.692 0 -557.692Kar Yedekleri9.095.048 0 9.095.048 7.503.079 0 7.503.079Yasal Yedekler1.709.396 0 1.709.396 1.079.798 0 1.079.798Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler7.385.652 0 7.385.652 6.423.281 0 6.423.281Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar9.343.053 0 9.343.053 12.591.969 0 12.591.969Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı9.343.053 0 9.343.053 12.591.969 0 12.591.969Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI246.782.243 13.570 246.795.813 177.294.944 0 177.294.944Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ26.219.365 0 26.219.365 28.968.822 0 28.968.822ALINAN TEMİNATLAR27 11.255.958.709 0 11.255.958.709 8.774.011.590 0 8.774.011.590VERİLEN TEMİNATLAR27 27.013.290 0 27.013.290 27.901.864 0 27.901.864TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR27 7.949.565 7.799.838 15.749.403 1.170.730 1.066.793 2.237.523Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler7.949.565 7.799.838 15.749.403 1.170.730 1.066.793 2.237.523Vadeli Alım Satım İşlemleri7.949.565 7.799.838 15.749.403 1.170.730 1.066.793 2.237.523Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER27 247.507.310 8.193.853 255.701.163 181.928.076 1.167.230 183.095.306NAZIM HESAPLAR TOPLAMI11.564.648.239 15.993.691 11.580.641.930 9.013.981.082 2.234.023 9.016.215.105http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823418BIST