***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler24.000.000 0 0 0 0 -557.692 0 0 0 0 0 0 7.503.079 0 12.591.969 0 43.537.356TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye24.000.000 0 0 0 0 -557.692 0 0 0 0 0 0 7.503.079 0 12.591.969 0 43.537.356Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -73.398 0 0 0 0 0 0 0 0 4.756.550 0 4.683.152Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.000.000 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.591.969 0 12.591.969 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.591.969 0 12.591.969 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 0 0 0 0 -631.090 0 0 0 0 0 0 9.095.048 0 4.756.550 0 48.220.508Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler18 35.000.000 0 0 0 0 -588.462 0 0 0 0 0 0 9.095.048 0 9.343.053 0 52.849.639TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.095.048 0 9.343.053 0 52.849.639Yeni Bakiye35.000.000 0 0 0 0 -588.462 0 0 0 0 0 0 0 0 2.574.368 0 2.510.977Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -63.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.343.053 0 -9.343.053 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.343.053 0 -9.343.053 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler18 35.000.000 0 0 0 0 -651.853 0 0 0 0 0 0 18.438.101 0 2.574.368 0 55.360.616Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ19 30.527.009 36.552.918 13.656.145 18.745.889FAKTORİNG GELİRLERİ30.527.009 36.552.918 13.656.145 18.745.889Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler26.120.615 32.104.751 11.768.613 16.023.319İskontolu26.080.623 32.029.684 11.748.434 15.992.269Diğer39.992 75.067 20.179 31.050Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar4.406.394 4.448.167 1.887.532 2.722.570İskontolu4.385.667 4.413.367 1.885.557 2.719.960Diğer20.727 34.800 1.975 2.610FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)23 -12.598.327 -18.476.037 -5.588.529 -10.034.284Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-11.712.816 -17.141.502 -5.120.879 -9.527.762Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-93.116 -323.710 -37.895 -322.475İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-402.654 -629.806 -202.392 0Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-389.741 -381.019 -227.363 -184.047BRÜT KAR (ZARAR)17.928.682 18.076.881 8.067.616 8.711.605ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -12.831.954 -10.692.299 -5.158.330 -5.952.673Personel Giderleri-9.105.128 -7.539.677 -3.550.254 -4.339.022Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri0 0 0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-3.726.826 -3.152.622 -1.608.076 -1.613.651Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)5.096.728 7.384.582 2.909.286 2.758.932DİĞER FAALİYET GELİRLERİ21 528.310 1.093.105 44.741 311.914Bankalardan Alınan Faizler49.321 214.992 25.911 71.324Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı0 1.919 0 1.919Kambiyo İşlemleri Karı0 13.750 0 10.250Diğer478.989 862.444 18.830 228.421KARŞILIK GİDERLERİ24 -1.626.518 -2.284.824 -1.128.938 -924.487Özel Karşılıklar-1.626.518 -2.284.824 -1.128.938 -924.487Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)22 -511.554 -32.199 31.651 187.781Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-511.427 -12.993 31.648 201.788Kambiyo İşlemleri Zararı0 0 0 0Diğer-127 -19.206 3 -14.007NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.486.966 6.160.664 1.856.740 2.334.140BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.486.966 6.160.664 1.856.740 2.334.140SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)10 -912.598 -1.404.114 -545.602 -570.635Cari Vergi Karşılığı0 -1.771.046 371.031 -1.029.876Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 366.932 0 459.241Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi-912.598 0 -916.633 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.574.368 4.756.550 1.311.138 1.763.505DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI2.574.368 4.756.550 1.311.138 1.763.505Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.574.368 4.756.550 1.311.138 1.763.505Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 25 0,07400000 0,13600000 0,03700000 0,05000000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı1.938.052 -493.236Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri26.120.615 32.104.751Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-15.117.314 -19.446.036Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar4.406.394 4.448.167Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar20.727 34.800Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-9.105.128 -7.539.677Ödenen Vergiler10 0 -1.404.114Diğer-4.387.242 -8.691.127Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim47.387.653 -27.887.929Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış6 46.749.691 -34.538.001Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.211.149 1.727.817Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)13 1.985 -13.460Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-428.125 3.499.226Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.147.047 1.436.489Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı49.325.705 -28.381.165YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-396.523 -66.004Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-396.523 -66.004FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit-48.123.414 29.747.521Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer389.951 11.074Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-47.733.463 29.758.595Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.195.719 1.311.426Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar628.585 983.199Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 1.824.304 2.294.625Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.574.368 4.756.550 1.311.138 1.763.505DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-63.391 -73.399 10.357 -13.973Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-63.391 -73.399 10.357 -13.973Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-79.239 -91.749 12.946 -17.466Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler15.848 18.350 -2.589 3.493Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.510.977 4.683.151 1.321.495 1.749.532Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 1.408.630 415.674 1.824.304 628.585 0 628.585GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR5 0 0 0 0 147.650 147.650GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)182.313.590 0 182.313.590 230.326.151 0 230.326.151Faktoring Alacakları6 181.485.177 0 181.485.177 228.958.860 0 228.958.860İskontolu Faktoring Alacakları (Net)181.485.177 0 181.485.177 228.958.860 0 228.958.860Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar10.545.922 0 10.545.922 9.821.930 0 9.821.930Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7 -9.717.509 0 -9.717.509 -8.454.639 0 -8.454.639ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8 8.965.846 0 8.965.846 9.686.338 0 9.686.338MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)9 132.572 0 132.572 171.040 0 171.040YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI376.037 0 376.037 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 2.234.179 0 2.234.179 3.130.929 0 3.130.929DİĞER AKTİFLER11 2.277.554 0 2.277.554 2.705.120 0 2.705.120ARA TOPLAM197.708.408 415.674 198.124.082 246.648.163 147.650 246.795.813SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI197.708.408 415.674 198.124.082 246.648.163 147.650 246.795.813YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 133.629.487 0 133.629.487 183.571.209 0 183.571.209FAKTORİNG BORÇLARI13 3.347 0 3.347 1.362 0 1.362KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR14 1.489.374 0 1.489.374 1.917.499 0 1.917.499İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)15 4.339.174 0 4.339.174 4.339.174 0 4.339.174GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5 0 255.871 255.871 0 13.570 13.570KARŞILIKLAR17 1.223.145 0 1.223.145 1.196.636 0 1.196.636Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-651.853 0 -651.853 -588.462 0 -588.462Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri18.438.101 0 18.438.101 9.095.048 0 9.095.048Yasal Yedekler2.176.549 0 2.176.549 1.709.396 0 1.709.396Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler16.261.552 0 16.261.552 7.385.652 0 7.385.652Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar2.574.368 0 2.574.368 9.343.053 0 9.343.053Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı2.574.368 0 2.574.368 9.343.053 0 9.343.053Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI197.868.211 255.871 198.124.082 246.782.243 13.570 246.795.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ20.432.957 0 20.432.957 26.219.365 0 26.219.365ALINAN TEMİNATLAR27 12.524.566.847 115.488 12.524.682.335 11.255.958.709 0 11.255.958.709VERİLEN TEMİNATLAR27 26.190.782 0 26.190.782 27.013.290 0 27.013.290TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR27 3.250.924 3.500.864 6.751.788 7.949.565 7.799.838 15.749.403Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler3.250.924 3.500.864 6.751.788 7.949.565 7.799.838 15.749.403Vadeli Alım Satım İşlemleri3.250.924 3.500.864 6.751.788 7.949.565 7.799.838 15.749.403Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER27 200.817.523 4.265.424 205.082.947 247.507.310 8.193.853 255.701.163NAZIM HESAPLAR TOPLAMI12.775.259.033 7.881.776 12.783.140.809 11.564.648.239 15.993.691 11.580.641.930http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867369BIST