***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler24.000.000 0 0 0 0 -557.692 0 -557.692 0 0 0 0 7.503.079 0 12.591.969 0 43.537.356TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye24.000.000 0 0 0 0 -557.692 0 -557.692 0 0 0 0 7.503.079 0 12.591.969 0 43.537.356Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -30.770 0 -30.770 0 0 0 0 0 0 9.343.053 0 9.312.283Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.000.000 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.591.969 0 -12.591.969 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.591.969 0 -12.591.969 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 0 0 0 0 -588.462 0 -588.462 0 0 0 0 9.095.048 0 9.343.053 0 52.849.639Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler18 35.000.000 0 0 0 0 -588.462 0 -588.462 0 0 0 9.095.048 0 9.343.053 0 52.849.639TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye35.000.000 0 0 0 0 -588.462 0 -588.462 0 0 0 0 9.095.048 0 9.343.053 0 52.849.639Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -127.753 0 -127.753 0 0 0 0 0 0 2.260.275 0 2.132.522Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı13.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.000.000 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.343.053 0 -9.343.053 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.343.053 0 -9.343.053 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler18 48.000.000 0 0 0 0 -716.215 0 -716.215 0 0 0 0 5.438.101 0 2.260.275 0 54.982.161Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ19 58.647.455 73.803.072FAKTORİNG GELİRLERİ58.647.455 73.803.072Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler50.617.008 63.283.073İskontolu50.596.438 63.140.070Diğer20.570 143.003Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar8.030.447 10.519.999İskontolu7.983.221 10.456.173Diğer47.226 63.826FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)22 -27.754.502 -35.573.718Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-25.895.974 -33.766.309Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-696.655 -715.023Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-978.633 -803.082BRÜT KAR (ZARAR)30.892.953 38.229.354ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -25.926.192 -23.005.871Personel Giderleri-18.481.408 -15.717.131Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-108.789 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-7.335.995 -7.288.740Diğer0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)4.966.761 15.223.483DİĞER FAALİYET GELİRLERİ21 1.235.025 1.593.660Bankalardan Alınan Faizler153.470 272.318Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0Temettü Gelirleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0Türev Finansal İşlemler Karı76.625 147.650Kambiyo İşlemleri Karı0 46.169Diğer1.004.930 1.127.523KARŞILIK GİDERLERİ23 -2.912.181 -4.668.116Özel Karşılıklar-2.912.181 -4.668.116Beklenen Zarar Karşılıkları0 0Genel Karşılıklar0 0Diğer0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)24 -251.439 -110.205Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-251.308 -86.575Kambiyo İşlemleri Zararı0 -4.410Diğer-131 -19.220NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.038.166 12.038.822BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.038.166 12.038.822SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)10 -777.891 -2.695.769Cari Vergi Karşılığı-762.844 -2.636.630Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-15.047 -59.139Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.260.275 9.343.053DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI2.260.275 9.343.053Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.260.275 9.343.053Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 25 0,04700000 0,19500000Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı4.037.210 6.338.282Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri19 50.617.008 63.283.073Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-26.738.799 -35.910.377Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar19 8.030.447 10.519.999Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar20.727 63.826Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler20 -18.481.408 -15.717.131Ödenen Vergiler-414.588 -2.695.769Diğer-8.996.177 -13.205.339Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-38.879.122 -65.706.317Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış6-7 -40.730.169 -72.353.380Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.202.339 4.386.075Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)13 75 -13.423Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-135.972 1.858.864Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-215.395 415.547Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-34.841.912 -59.368.035YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-396.523 -1.149.529Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-396.523 -1.149.529FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit35.404.636 60.224.025Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer-45.647 -61.075Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit35.358.989 60.162.950Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)120.554 -354.614Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar628.585 983.199Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 749.139 628.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.260.275 9.343.053DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-127.753 -30.950Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-127.753 -30.950Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-159.691 -38.643Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler31.938 7.693Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.132.522 9.312.103Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI1 749.139 0 749.139 628.585 0 628.585GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR5 0 179.727 179.727 0 147.650 147.650GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)268.808.980 0 268.808.980 230.326.151 0 230.326.151Faktoring Alacakları6 267.639.912 0 267.639.912 228.958.860 0 228.958.860İskontolu Faktoring Alacakları (Net)267.639.912 0 267.639.912 228.958.860 0 228.958.860Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar7 11.871.047 0 11.871.047 9.821.930 0 9.821.930Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7 -10.701.979 0 -10.701.979 -8.454.639 0 -8.454.639ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8 9.078.107 0 9.078.107 9.686.338 0 9.686.338MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)9 148.845 0 148.845 171.040 0 171.040YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 3.147.821 0 3.147.821 3.130.929 0 3.130.929DİĞER AKTİFLER11 2.733.229 0 2.733.229 2.705.120 0 2.705.120ARA TOPLAM284.666.121 179.727 284.845.848 246.648.163 147.650 246.795.813SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI284.666.121 179.727 284.845.848 246.648.163 147.650 246.795.813YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER223.198.619 0 223.198.619 183.571.209 0 183.571.209FAKTORİNG BORÇLARI1.437 0 1.437 1.362 0 1.362KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR1.781.527 0 1.781.527 1.917.499 0 1.917.499İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 4.339.174 0 4.339.174GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 13.570 13.570KARŞILIKLAR1.699.719 0 1.699.719 1.196.636 0 1.196.636Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.599.719 0 1.599.719 1.089.828 0 1.089.828Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar100.000 0 100.000 106.808 0 106.808CARİ VERGİ BORCU378.993 0 378.993 30.736 0 30.736ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER2.803.392 0 2.803.392 2.875.988 0 2.875.988ARA TOPLAM229.863.687 0 229.863.687 193.932.604 13.570 193.946.174SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR54.982.161 0 54.982.161 52.849.639 0 52.849.639Ödenmiş Sermaye48.000.000 0 48.000.000 35.000.000 0 35.000.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-716.215 0 -716.215 -588.462 0 -588.462Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri5.438.101 0 5.438.101 9.095.048 0 9.095.048Yasal Yedekler2.176.549 0 2.176.549 1.709.396 0 1.709.396Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler3.261.552 0 3.261.552 7.385.652 0 7.385.652Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar2.260.275 0 2.260.275 9.343.053 0 9.343.053Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı2.260.275 0 2.260.275 9.343.053 0 9.343.053Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI284.845.848 0 284.845.848 246.782.243 13.570 246.795.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ28.557.207 0 28.557.207 26.219.365 0 26.219.365ALINAN TEMİNATLAR27 13.858.616.568 115.488 13.858.732.056 11.255.958.709 0 11.255.958.709VERİLEN TEMİNATLAR27 26.442.236 0 26.442.236 27.013.290 0 27.013.290TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR27 2.973.159 2.722.036 5.695.195 7.949.565 7.799.838 15.749.403Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.973.159 2.722.036 5.695.195 7.949.565 7.799.838 15.749.403Vadeli Alım Satım İşlemleri2.973.159 2.722.036 5.695.195 7.949.565 7.799.838 15.749.403Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer