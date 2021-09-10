***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler35.000.000 0 0 0 0 -588.462 0 -588.462 0 0 0 0 9.095.048 0 9.343.053 0 52.849.639TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye35.000.000 0 0 0 0 -588.462 0 -588.462 0 0 0 0 9.095.048 0 9.343.053 0 52.849.639Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -63.391 0 -63.391 0 0 0 0 0 0 2.574.368 0 2.510.977Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler35.000.000 0 0 0 0 -651.853 0 -651.853 0 0 0 0 9.095.048 0 11.917.421 0 55.360.616Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler18 48.000.000 0 0 0 0 -716.215 0 -716.215 0 0 0 0 5.438.101 0 2.260.275 0 54.982.161TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye48.000.000 0 0 0 0 -716.215 0 -716.215 0 0 0 0 5.438.101 0 2.260.275 0 54.982.161Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -205.138 0 -205.138 0 0 0 0 0 0 1.027.435 0 822.297Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.275 0 -260.275 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.275 0 -260.275 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler18 50.000.000 0 0 0 0 -921.353 0 -921.353 0 0 0 0 5.698.376 0 1.027.435 0 55.804.458Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ19 40.320.990 30.527.009 22.885.662 13.656.145FAKTORİNG GELİRLERİ40.320.990 30.527.009 22.885.662 13.656.145Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler35.970.744 26.120.615 20.563.761 11.768.613İskontolu35.970.744 26.080.623 20.563.761 11.748.434Diğer0 39.992 0 20.179Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar4.350.246 4.406.394 2.321.901 1.887.532İskontolu4.350.246 4.385.667 2.321.901 1.885.557Diğer0 20.727 0 1.975FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)23 -26.080.126 -12.598.327 -15.227.918 -5.588.529Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-24.662.378 -11.712.816 -14.056.706 -5.120.879Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-210.395 -93.116 -126.201 -37.895İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-582.236 -402.654 -582.236 -202.392Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-625.117 -389.741 -462.775 -227.363BRÜT KAR (ZARAR)14.240.864 17.928.682 7.657.744 8.067.616ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -13.904.252 -12.831.954 -7.171.286 -5.158.330Personel Giderleri-9.721.477 -9.105.128 -4.979.695 -3.550.254Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-5.022 0 -62.101 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-4.177.753 -3.726.826 -2.129.490 -1.608.076Diğer0 0 0 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)336.612 5.096.728 486.458 2.909.286DİĞER FAALİYET GELİRLERİ21 1.814.297 528.310 776.438 44.741Bankalardan Alınan Faizler191.111 49.321 110.981 25.911Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı93.689 0 93.689 0Kambiyo İşlemleri Karı262.950 0 261.096 0Diğer1.266.547 478.989 310.672 18.830KARŞILIK GİDERLERİ24 -808.918 -1.626.518 -599.503 -1.128.938Özel Karşılıklar-808.918 -1.626.518 -599.503 -1.128.938Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)22 -318.897 -511.554 -44.655 31.651Türev Finansal İşlemlerden Zarar-318.107 -511.427 -44.642 31.648Diğer-790 -127 -13 3NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.023.094 3.486.966 618.738 1.856.740BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.023.094 3.486.966 618.738 1.856.740SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)10 4.341 -912.598 172.570 -545.602Cari Vergi Karşılığı-1.210.448 0 -699.543 371.031Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -912.598 0 -916.633Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.214.789 0 872.113 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)1.027.435 2.574.368 791.308 1.311.138DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI1.027.435 2.574.368 791.308 1.311.138Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.027.435 2.574.368 791.308 1.311.138Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kar 0,02100000 0,05100000 0,01600000 0,02600000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı832.891 1.938.052Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri35.970.744 26.120.615Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-28.363.737 -15.117.314Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar4.350.246 4.406.394Elde Edilen Diğer Kazançlar0 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar20.727 20.727Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-9.721.477 -9.105.128Ödenen Vergiler10 -387.828 0Diğer-1.035.784 -4.387.242Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-69.149.759 47.387.653Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış6 -69.536.166 46.749.691Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.024.018 2.211.149Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)13 11 1.985Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)1.149.617 -428.125Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.260.797 -1.147.047Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-68.316.868 49.325.705YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-396.523 -396.523Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-396.523 -396.523FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit72.329.050 -48.123.414Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer224.417 389.951Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit72.553.467 -47.733.463Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.840.076 1.195.719Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar749.139 628.585Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 4.589.215 1.824.304Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.027.435 2.574.368 791.308 1.311.138DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-205.138 -63.391 9.218 10.357Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-205.138 -63.391 9.218 10.357Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-256.422 -79.239 11.523 12.946Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler51.284 15.848 -2.305 -2.589Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)822.297 2.510.977 800.526 1.321.495Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 4.589.215 0 4.589.215 749.139 0 749.139GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR5 0 2.551 2.551 0 179.727 179.727GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)338.519.264 0 338.519.264 268.808.980 0 268.808.980Faktoring Alacakları6 337.960.463 0 337.960.463 267.639.912 0 267.639.912İskontolu Faktoring Alacakları (Net)337.960.463 0 337.960.463 267.639.912 0 267.639.912Diğer Faktoring Alacakları0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar7 11.086.662 0 11.086.662 11.871.047 0 11.871.047Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)7 -10.527.861 0 -10.527.861 -10.701.979 0 -10.701.979ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)8 10.013.638 0 10.013.638 9.078.107 0 9.078.107MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)9 254.799 0 254.799 148.845 0 148.845YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI10 9.438 0 9.438 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 4.413.894 0 4.413.894 3.147.821 0 3.147.821DİĞER AKTİFLER11 3.307.618 0 3.307.618 2.733.229 0 2.733.229ARA TOPLAM361.107.866 2.551 361.110.417 284.666.121 179.727 284.845.848SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI361.107.866 2.551 361.110.417 284.666.121 179.727 284.845.848YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 282.392.443 0 282.392.443 223.198.619 0 223.198.619FAKTORİNG BORÇLARI13 1.448 0 1.448 1.437 0 1.437KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR14 2.931.144 0 2.931.144 1.781.527 0 1.781.527İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)15 13.700.796 0 13.700.796 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5 0 47.241 47.241 0 0 0KARŞILIKLAR17 1.976.736 0 1.976.736 1.699.719 0 1.699.719Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.876.736 0 1.876.736 1.599.719 0 1.599.719Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar100.000 0 100.000 100.000 0 100.000CARİ VERGİ BORCU10 703.507 0 703.507 378.993 0 378.993ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER16 3.552.644 0 3.552.644 2.803.392 0 2.803.392ARA TOPLAM305.258.718 47.241 305.305.959 229.863.687 0 229.863.687SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR18 55.804.458 0 55.804.458 54.982.161 0 54.982.161Ödenmiş Sermaye50.000.000 0 50.000.000 48.000.000 0 48.000.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-921.353 0 -921.353 -716.215 0 -716.215Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri5.698.376 0 5.698.376 5.438.101 0 5.438.101Yasal Yedekler2.289.565 0 2.289.565 2.176.549 0 2.176.549Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler3.408.811 0 3.408.811 3.261.552 0 3.261.552Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar1.027.435 0 1.027.435 2.260.275 0 2.260.275Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı1.027.435 0 1.027.435 2.260.275 0 2.260.275Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI361.063.176 47.241 361.110.417 284.845.848 0 284.845.848Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ40.865.336 0 40.865.336 28.557.207 0 28.557.207ALINAN TEMİNATLAR27 12.581.091.252 115.488 12.581.206.740 13.858.616.568 115.488 13.858.732.056VERİLEN TEMİNATLAR27 26.582.864 0 26.582.864 26.442.236 0 26.442.236TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR27 3.108.429 2.993.957 6.102.386 2.973.159 2.722.036 5.695.195Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler3.108.429 2.993.957 6.102.386 2.973.159 2.722.036 5.695.195Vadeli Alım Satım İşlemleri3.108.429 2.993.957 6.102.386 2.973.159 2.722.036 5.695.195Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER27 370.177.995 4.493.442 374.671.437 293.586.672 4.735.578 298.322.250NAZIM HESAPLAR TOPLAMI13.021.825.876 7.602.887 13.029.428.763 14.210.175.842 7.573.102 14.217.748.944http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963253BIST