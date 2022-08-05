***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler48.000.000 0 0 0 0 0 0 -716.215 0 0 0 0 5.438.101 0 2.260.275 0 54.982.161TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye26 48.000.000 0 0 0 0 0 0 -716.215 0 0 0 0 5.438.101 0 2.260.275 0 54.982.161Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 -205.138 0 0 0 0 0 0 1.027.435 0 822.297Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı26 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.275 0 -260.275 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.275 0 -260.275 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 0 0 0 0 0 0 -921.353 0 0 0 0 5.958.651 0 1.027.435 0 55.804.458Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler50.000.000 0 0 0 0 0 0 -1.060.481 0 0 0 0 5.698.376 0 4.006.208 0 58.644.103TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.790.385Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye50.000.000 0 0 0 0 0 0 -1.060.481 0 0 0 0 5.698.376 0 4.006.208 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 -207.569 0 0 0 0 0 0 12.997.954 0 0Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.006.208 0 -4.006.208 0 0Diğer26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 0 0 0 0 0 0 -1.268.050 0 0 0 0 9.704.584 0 12.997.954 0 71.434.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ104.291.654 40.320.990 58.741.654 22.885.662FAKTORİNG GELİRLERİ27 104.291.654 40.320.990 58.741.654 22.885.662Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler88.997.325 35.970.744 51.111.325 20.563.761İskontolu88.997.325 35.970.744 51.111.325 20.563.761Diğer0 0 0 0Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar15.294.329 4.350.246 7.630.329 2.321.901İskontolu15.294.329 4.350.246 7.630.329 2.321.901Diğer0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER28 0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0 0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ29 0 0 0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0 0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları0 0 0 0Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)30 -63.838.854 -26.080.126 -35.755.854 -15.227.918Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-59.440.908 -24.662.378 -33.059.908 -14.056.706Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-347.882 -210.395 -205.882 -126.201İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.490.824 -582.236 -1.606.824 -582.236Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.559.240 -625.117 -883.240 -462.775BRÜT KAR (ZARAR)40.452.800 14.240.864 22.985.800 7.657.744ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)31 -24.605.850 -13.904.252 -12.174.850 -7.171.286Personel Giderleri-17.912.681 -9.721.477 -8.480.681 -4.979.695Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-259.344 -5.022 -87.344 -62.101Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-6.142.533 -4.177.753 -3.315.533 -2.129.490Diğer-291.292 0 -291.292 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)15.846.950 336.612 10.810.950 486.458DİĞER FAALİYET GELİRLERİ32 3.331.295 1.814.297 1.160.295 776.438Bankalardan Alınan Faizler262.400 191.111 133.400 110.981Menkul Değerlerden Alınan Faizler0 0 0 0Temettü Gelirleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı0 0 0 0Türev Finansal İşlemler Karı756.603 93.689 315.603 93.689Kambiyo İşlemleri Karı155.320 262.950 75.320 261.096Diğer2.156.972 1.266.547 635.972 310.672KARŞILIK GİDERLERİ33 -2.123.248 -808.918 -1.057.248 -599.503Özel Karşılıklar-2.123.248 -808.918 -1.057.248 -599.503Beklenen Zarar Karşılıkları0 0 0 0Genel Karşılıklar0 0 0 0Diğer0 0 0 0DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)34 -451.543 -318.897 -357.543 -44.655Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri0 0 0 0Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri0 0 0 0Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı0 0 0 0Türev Finansal İşlemlerden Zarar-377.268 -318.107 -283.268 -44.642Kambiyo İşlemleri Zararı-74.257 0 -74.257 0Diğer-18 -790 -18 -13NET FAALİYET KARI (ZARARI)16.603.454 1.023.094 10.556.454 618.738BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.603.454 1.023.094 10.556.454 618.738SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)22 -3.605.500 4.341 -2.298.500 172.570Cari Vergi Karşılığı-6.333.705 -1.210.448 -3.128.705 -699.543Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.728.205 1.214.789 830.205 872.113SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)12.997.954 1.027.435 8.257.954 791.308DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI12.997.954 1.027.435 8.257.954 791.308Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları12.997.954 1.027.435 8.257.954 791.308Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı12.616.852 832.891Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri27 87.136.477 35.970.744Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri30 -62.279.614 -28.363.737Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar27 15.294.329 4.350.246Elde Edilen Diğer Kazançlar32 3.068.895 0Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar0 20.727Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler31 -24.605.850 -9.721.477Ödenen Vergiler-5.562.818 -387.828Diğer22,30,33,34 -434.567 -1.035.784Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-155.635.352 -69.149.759Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış9 -188.224.095 -69.536.166Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış0 0Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış9,11,12,14 -5.139.356 -2.024.018Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)9 0 11Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)17 1.660.325 1.149.617Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)16 0 0Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)18,20,22,24,26 36.067.774 1.260.797Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-143.018.500 -68.316.868YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIİktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller11,12 -2.109.402 -396.523Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller1.768 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-2.107.634 -396.523FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit16,18 1.487.024.546 72.329.050Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı16,18 -1.338.061.659 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler0 0Diğer0 224.417Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit148.962.887 72.553.467Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.836.753 3.840.076Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.895.493 749.139Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.732.246 4.589.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.997.954 1.027.435 8.257.954 791.308DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-207.569 -205.138 -10.889 9.218Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-207.569 -205.138 -10.889 9.218Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-276.759 -256.422 3.686 11.523Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler69.190 51.284 -14.575 -2.305Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.790.385 822.297 8.247.065 800.526Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI6 10.732.246 0 10.732.246 6.895.493 0 6.895.493GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR8 0 0 0 0 3.071 3.071GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)7 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)620.262.150 0 620.262.150 432.038.055 0 432.038.055Faktoring Alacakları619.836.540 0 619.836.540 431.152.900 0 431.152.900İskontolu Faktoring Alacakları (Net)9.1 619.836.540 0 619.836.540 431.152.900 0 431.152.900Diğer Faktoring Alacakları9.1 0 0 0 0 0 0Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0 0Tasarruf Fon Havuzundan0 0 0 0 0 0Özkaynaklardan0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar9.2 0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar9.3 12.833.520 0 12.833.520 12.260.245 0 12.260.245Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)9.3 -12.407.910 0 -12.407.910 -11.375.090 0 -11.375.090ORTAKLIK YATIRIMLARI10 0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)11 12.848.283 0 12.848.283 10.803.061 0 10.803.061MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)12 439.372 0 439.372 207.838 0 207.838YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)13 0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI22 7.591 0 7.591 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI22 8.673.368 0 8.673.368 5.875.973 0 5.875.973DİĞER AKTİFLER14 6.276.225 0 6.276.225 4.109.209 0 4.109.209ARA TOPLAM659.239.235 0 659.239.235 459.929.629 3.071 459.932.700SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı15 0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0VARLIKLAR TOPLAMI659.239.235 0 659.239.235 459.929.629 3.071 459.932.700YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER16 534.237.527 0 534.237.527 368.996.535 0 368.996.535FAKTORİNG BORÇLARI9.1 1.448 0 1.448 1.448 0 1.448TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR9.1 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR17 4.195.757 0 4.195.757 2.535.432 0 2.535.432İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)18 34.045.490 0 34.045.490 18.316.092 0 18.316.092GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER19 0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER20 0 70.991 70.991 0 453.396 453.396KARŞILIKLAR2.769.625 0 2.769.625 2.616.973 0 2.616.973Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı21 2.669.625 0 2.669.625 2.516.973 0 2.516.973Genel Karşılıklar0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar100.000 0 100.000 100.000 0 100.000CARİ VERGİ BORCU22 3.128.464 0 3.128.464 2.340.441 0 2.340.441ERTELENMİŞ VERGİ BORCU22 0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI23 0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER24 9.355.445 0 9.355.445 6.028.280 0 6.028.280ARA TOPLAM587.733.756 70.991 587.804.747 400.835.201 453.396 401.288.597SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)25 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR71.434.488 0 71.434.488 58.644.103 0 58.644.103Ödenmiş Sermaye26 50.000.000 0 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26 -1.268.050 0 -1.268.050 -1.060.481 0 -1.060.481Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kar Yedekleri9.704.584 0 9.704.584 5.698.376 0 5.698.376Yasal Yedekler26 2.489.873 0 2.489.873 2.289.565 0 2.289.565Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler26 7.214.711 0 7.214.711 3.408.811 0 3.408.811Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar12.997.954 0 12.997.954 4.006.208 0 4.006.208Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı26 0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı12.997.954 0 12.997.954 4.006.208 0 4.006.208Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI659.168.244 70.991 659.239.235 459.479.304 453.396 459.932.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ98.455.159 0 98.455.159 40.865.336 0 40.865.336TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR37 17.622.969.229 115.488 17.623.084.717 12.581.091.252 115.488 12.581.206.740VERİLEN TEMİNATLAR37 27.112.384 0 27.112.384 26.582.864 0 26.582.864TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR889.925 950.848 1.840.773 3.108.429 2.993.957 6.102.386Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler889.925 950.848 1.840.773 3.108.429 2.993.957 6.102.386Vadeli Alım Satım İşlemleri889.925 950.848 1.840.773 3.108.429 2.993.957 6.102.386Swap Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Alım Satım Opsiyon İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Alım Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER37 683.975.018 1.322.269 685.297.287 370.177.995 4.493.442 374.671.437NAZIM HESAPLAR TOPLAMI18.433.401.715 2.388.605 18.435.790.320 13.021.825.876 7.602.887 13.029.428.763http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052590BIST