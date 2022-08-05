***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
05.08.2022 19:18
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
48.000.000 0 0 0 0 0 0 -716.215 0 0 0 0 5.438.101 0 2.260.275 0 54.982.161
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
26 48.000.000 0 0 0 0 0 0 -716.215 0 0 0 0 5.438.101 0 2.260.275 0 54.982.161
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 -205.138 0 0 0 0 0 0 1.027.435 0 822.297
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
26 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.000.000 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.275 0 -260.275 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.275 0 -260.275 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 0 0 0 0 0 0 -921.353 0 0 0 0 5.958.651 0 1.027.435 0 55.804.458
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 0 0 0 0 0 0 -1.060.481 0 0 0 0 5.698.376 0 4.006.208 0 58.644.103
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.790.385
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
50.000.000 0 0 0 0 0 0 -1.060.481 0 0 0 0 5.698.376 0 4.006.208 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 -207.569 0 0 0 0 0 0 12.997.954 0 0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.006.208 0 -4.006.208 0 0
Diğer
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 0 0 0 0 0 0 -1.268.050 0 0 0 0 9.704.584 0 12.997.954 0 71.434.488
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
104.291.654 40.320.990 58.741.654 22.885.662
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 104.291.654 40.320.990 58.741.654 22.885.662
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
88.997.325 35.970.744 51.111.325 20.563.761
İskontolu
88.997.325 35.970.744 51.111.325 20.563.761
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
15.294.329 4.350.246 7.630.329 2.321.901
İskontolu
15.294.329 4.350.246 7.630.329 2.321.901
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
29 0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -63.838.854 -26.080.126 -35.755.854 -15.227.918
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-59.440.908 -24.662.378 -33.059.908 -14.056.706
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-347.882 -210.395 -205.882 -126.201
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.490.824 -582.236 -1.606.824 -582.236
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.559.240 -625.117 -883.240 -462.775
BRÜT KAR (ZARAR)
40.452.800 14.240.864 22.985.800 7.657.744
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -24.605.850 -13.904.252 -12.174.850 -7.171.286
Personel Giderleri
-17.912.681 -9.721.477 -8.480.681 -4.979.695
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-259.344 -5.022 -87.344 -62.101
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-6.142.533 -4.177.753 -3.315.533 -2.129.490
Diğer
-291.292 0 -291.292 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
15.846.950 336.612 10.810.950 486.458
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 3.331.295 1.814.297 1.160.295 776.438
Bankalardan Alınan Faizler
262.400 191.111 133.400 110.981
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
756.603 93.689 315.603 93.689
Kambiyo İşlemleri Karı
155.320 262.950 75.320 261.096
Diğer
2.156.972 1.266.547 635.972 310.672
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -2.123.248 -808.918 -1.057.248 -599.503
Özel Karşılıklar
-2.123.248 -808.918 -1.057.248 -599.503
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -451.543 -318.897 -357.543 -44.655
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-377.268 -318.107 -283.268 -44.642
Kambiyo İşlemleri Zararı
-74.257 0 -74.257 0
Diğer
-18 -790 -18 -13
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
16.603.454 1.023.094 10.556.454 618.738
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.603.454 1.023.094 10.556.454 618.738
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -3.605.500 4.341 -2.298.500 172.570
Cari Vergi Karşılığı
-6.333.705 -1.210.448 -3.128.705 -699.543
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.728.205 1.214.789 830.205 872.113
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
12.997.954 1.027.435 8.257.954 791.308
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
12.997.954 1.027.435 8.257.954 791.308
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.997.954 1.027.435 8.257.954 791.308
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
12.616.852 832.891
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
27 87.136.477 35.970.744
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
30 -62.279.614 -28.363.737
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 15.294.329 4.350.246
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 3.068.895 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
0 20.727
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -24.605.850 -9.721.477
Ödenen Vergiler
-5.562.818 -387.828
Diğer
22,30,33,34 -434.567 -1.035.784
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-155.635.352 -69.149.759
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 -188.224.095 -69.536.166
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
9,11,12,14 -5.139.356 -2.024.018
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 0 11
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
17 1.660.325 1.149.617
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 0 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 36.067.774 1.260.797
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-143.018.500 -68.316.868
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -2.109.402 -396.523
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.768 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.107.634 -396.523
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16,18 1.487.024.546 72.329.050
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16,18 -1.338.061.659 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 224.417
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
148.962.887 72.553.467
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.836.753 3.840.076
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.895.493 749.139
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.732.246 4.589.215
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.997.954 1.027.435 8.257.954 791.308
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-207.569 -205.138 -10.889 9.218
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-207.569 -205.138 -10.889 9.218
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-276.759 -256.422 3.686 11.523
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
69.190 51.284 -14.575 -2.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.790.385 822.297 8.247.065 800.526
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 10.732.246 0 10.732.246 6.895.493 0 6.895.493
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0 0 0 0 3.071 3.071
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
620.262.150 0 620.262.150 432.038.055 0 432.038.055
Faktoring Alacakları
619.836.540 0 619.836.540 431.152.900 0 431.152.900
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 619.836.540 0 619.836.540 431.152.900 0 431.152.900
Diğer Faktoring Alacakları
9.1 0 0 0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
9.2 0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
9.3 12.833.520 0 12.833.520 12.260.245 0 12.260.245
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -12.407.910 0 -12.407.910 -11.375.090 0 -11.375.090
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 12.848.283 0 12.848.283 10.803.061 0 10.803.061
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 439.372 0 439.372 207.838 0 207.838
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 7.591 0 7.591 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 8.673.368 0 8.673.368 5.875.973 0 5.875.973
DİĞER AKTİFLER
14 6.276.225 0 6.276.225 4.109.209 0 4.109.209
ARA TOPLAM
659.239.235 0 659.239.235 459.929.629 3.071 459.932.700
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
15 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
659.239.235 0 659.239.235 459.929.629 3.071 459.932.700
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
16 534.237.527 0 534.237.527 368.996.535 0 368.996.535
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 1.448 0 1.448 1.448 0 1.448
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
9.1 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 4.195.757 0 4.195.757 2.535.432 0 2.535.432
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 34.045.490 0 34.045.490 18.316.092 0 18.316.092
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 70.991 70.991 0 453.396 453.396
KARŞILIKLAR
2.769.625 0 2.769.625 2.616.973 0 2.616.973
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 2.669.625 0 2.669.625 2.516.973 0 2.516.973
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
100.000 0 100.000 100.000 0 100.000
CARİ VERGİ BORCU
22 3.128.464 0 3.128.464 2.340.441 0 2.340.441
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 9.355.445 0 9.355.445 6.028.280 0 6.028.280
ARA TOPLAM
587.733.756 70.991 587.804.747 400.835.201 453.396 401.288.597
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
71.434.488 0 71.434.488 58.644.103 0 58.644.103
Ödenmiş Sermaye
26 50.000.000 0 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 -1.268.050 0 -1.268.050 -1.060.481 0 -1.060.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
9.704.584 0 9.704.584 5.698.376 0 5.698.376
Yasal Yedekler
26 2.489.873 0 2.489.873 2.289.565 0 2.289.565
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
26 7.214.711 0 7.214.711 3.408.811 0 3.408.811
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
12.997.954 0 12.997.954 4.006.208 0 4.006.208
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
26 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
12.997.954 0 12.997.954 4.006.208 0 4.006.208
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
659.168.244 70.991 659.239.235 459.479.304 453.396 459.932.700
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
98.455.159 0 98.455.159 40.865.336 0 40.865.336
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
37 17.622.969.229 115.488 17.623.084.717 12.581.091.252 115.488 12.581.206.740
VERİLEN TEMİNATLAR
37 27.112.384 0 27.112.384 26.582.864 0 26.582.864
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
889.925 950.848 1.840.773 3.108.429 2.993.957 6.102.386
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
889.925 950.848 1.840.773 3.108.429 2.993.957 6.102.386
Vadeli Alım Satım İşlemleri
889.925 950.848 1.840.773 3.108.429 2.993.957 6.102.386
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
37 683.975.018 1.322.269 685.297.287 370.177.995 4.493.442 374.671.437
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
18.433.401.715 2.388.605 18.435.790.320 13.021.825.876 7.602.887 13.029.428.763
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052590
BIST