***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 yılı 6.ay sonuna ilişkin Bağımsız Denetim Raporu ile Mali Tablolar ve Dipnotları bilgilerinize sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955187BIST