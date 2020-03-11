***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
11.03.2020 12:17
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
23/03/2020
Saati
10:30
Adresi
Büyükdere Caddesi Torun Center No 74/A D Blok Kat:10 D:40 Mecidiyeköy , Şişli - İSTANBUL
Gündem
1-) Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi,2-) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3-) Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi ,4-) 2019 takvim yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili görüşünün karara bağlanması,5-) Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçinin ibrası hakkında karar verilmesi, 6-) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin görüşülmesi,7-) Bağımsız Denetçi seçimi, 8-) Yönetim kuruluna, borçlanma aracı ihracı için yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na 15 aya kadar yetki verilmesi hakkında görüşülmesi,9-) T.T.K.' nun 395. ve 396. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,10-) Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak merkezi İstanbul ili Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi Torun Center N74/A D Blok Kat:10 D:40 adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 682015 sicil numarasında kayıtlı şirketin 2019 yılı olağan genel kurulunun 23 Mart 2020 tarihinde şirket merkez adresinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826880
BIST
13:09102.320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.257,15
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
100.200
13:096,1711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,1730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
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6,1819
En Düşük
6,1306
13:096,9850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0374
|Açılış
|: 6,9710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
6,9944
En Düşük
6,9390
13:09330,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 3,83
|Açılış
|: 329,88
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
330,01
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|56.045.932
|% 20,00
|
|DEVA
|9,94
|96.549.839
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|128.653.890
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|26.838.553
|% 19,79
|
|ECZYT
|10,95
|58.092.383
|% 19,15
|
|OYAYO
|4,78
|597.051
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.541.216
|% -14,74
|
|BURCE
|5,43
|911.911
|% -10,25
|
|UMPAS
|0,46
|11.073
|% -9,80
|
|MERIT
|16,23
|30.730
|% -9,33
|
|ASELS
|25,90
|527.615.815
|% 0,00
|
|THYAO
|9,99
|368.287.563
|% 0,20
|
|GARAN
|9,51
|206.749.624
|% 1,71
|
|TSPOR
|4,35
|167.183.731
|% -8,81
|
|GSRAY
|2,45
|153.630.643
|% -4,67
|
|ODAS
|1,64
|131.193.957
|% -4,65
|
|IHLGM
|1,17
|82.726.389
|% -1,68
|
|CEMAS
|0,97
|66.772.079
|% -3,00
|
|GSRAY
|2,45
|153.630.643
|% -4,67
|
|ADESE
|1,35
|73.720.887
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9747
|8,0147
|% 0,60
|
|Frank
|6,5735
|6,6131
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6414
|1,6496
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|12,44
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,06
|
|Cumhuriyet
|2.178
|2.210
|16,00
|
|Tam
|2.174
|2.228
|18,40
|
|Yarım
|1.051
|1.078
|8,90
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,45
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,05
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|35,97
|35,97
|-1,25
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