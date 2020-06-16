***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
16.06.2020 16:32
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
16/06/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2020
Tarih
06/07/2020
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Caddesi Torun Center No 74/A D Blok Kat:10 D:40 Mecidiyeköy , Şişli - İSTANBUL
Gündem
1-) Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi, 2-) Şirket Ana sözleşmenin sermaye maddesi ile ilgili 6.maddesinin tadili ile ilgili görüşme yapılarak, karara bağlanması, (sermaye artırımı) ,3-) Dilekler ve kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak merkezi İstanbul ili Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi Torun Center N74/A D Blok Kat:10 D:40 adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 682015 sicil numarasında kayıtlı şirketin 2020 yılı olağanüstü genel kurulunun 06 Temmuz 2020 tarihinde şirket merkez adresinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851393
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.383,71
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
18:056,8441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
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6,8507
En Düşük
6,7909
18:057,7150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
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|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
18:05379,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,44
|Açılış
|: 379,91
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|91.684.556
|% 10,00
|
|ICBCT
|5,83
|200.635.665
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.367.440
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|23.467.403
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.790.101
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|483.006
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|797.688
|% -9,92
|
|IHGZT
|4,48
|59.544.850
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,33
|1.944.786
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|1.355.345
|% -9,20
|
|GARAN
|8,21
|1.316.712.309
|% 1,86
|
|ASELS
|32,52
|1.249.420.361
|% 1,69
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 5,39
|
|ISFIN
|3,97
|833.923.884
|% 1,02
|
|TCELL
|14,74
|815.908.190
|% 2,08
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 5,39
|
|EKGYO
|1,93
|717.859.730
|% 1,05
|
|KARSN
|2,28
|623.729.424
|% 2,24
|
|IEYHO
|0,90
|196.005.236
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,29
|704.257.747
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5782
|8,6212
|% 0,05
|
|Frank
|7,1766
|7,2198
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8182
|1,8273
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|1,44
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.486
|2,90
|
|Tam
|2.536
|2.555
|3,00
|
|Yarım
|1.236
|1.247
|1,50
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,46
|17,49
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,03
|
|B. Petrol
|40,86
|40,86
|1,14
|