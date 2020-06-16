***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi16/06/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih06/07/2020Saati10:00AdresiBüyükdere Caddesi Torun Center No 74/A D Blok Kat:10 D:40 Mecidiyeköy , Şişli - İSTANBULGündem1-) Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi, 2-) Şirket Ana sözleşmenin sermaye maddesi ile ilgili 6.maddesinin tadili ile ilgili görüşme yapılarak, karara bağlanması, (sermaye artırımı) ,3-) Dilekler ve kapanışAlınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak merkezi İstanbul ili Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi Torun Center N74/A D Blok Kat:10 D:40 adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 682015 sicil numarasında kayıtlı şirketin 2020 yılı olağanüstü genel kurulunun 06 Temmuz 2020 tarihinde şirket merkez adresinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851393BIST