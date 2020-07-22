***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/06/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi16/06/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih06/07/2020Saati10:00AdresiBüyükdere Caddesi Torun Center No 74/A D Blok Kat:10 D:40 Mecidiyeköy , Şişli - İSTANBULGündem1-) Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi, 2-) Şirket Ana sözleşmenin sermaye maddesi ile ilgili 6.maddesinin tadili ile ilgili görüşme yapılarak, karara bağlanması, (sermaye artırımı) ,3-) Dilekler ve kapanışAlınan Kararlar / Görüşülen KonularEsas sözleşmenin sermaye ile ilgili olan 6.maddesinin değiştirilmesi hususunda Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 03/07/2020 tarih ve 55546017 sayılı izini doğrultusunda şirket sermayesinin 35.000.000,00 TL den 48.000.000 TL sına çıkartılmasına ,buna ilişkin esas sözleşmenin 6.maddesindeki değişikliğin kabulune oy birliği ile karar verildi.Genel Kurul Tescil Tarihi16/07/2020AçıklamalarŞirketimiz , İstanbul ili Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi Torun Center N74/A D Blok Kat:10 D:40 adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 682015 sicil numarasında kayıtlı şirketin 2020 yılı olağanüstü genel kurulunun 06 Temmuz 2020 tarihinde şirket merkez adresinde yapmıştır. Genel Kurul 16 Temmuz 2020 tarihinde tescil olmuş ve 21 Temmuz 2020 tarih ve 10122 sayılı T.T.S.G. yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861055BIST