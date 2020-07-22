Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

22.07.2020 08:51
GÜNCEL HABERLER



***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
16/06/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
06/07/2020
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Caddesi Torun Center No 74/A D Blok Kat:10 D:40 Mecidiyeköy , Şişli - İSTANBUL
Gündem
1-) Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi, 2-) Şirket Ana sözleşmenin sermaye maddesi ile ilgili 6.maddesinin tadili ile ilgili görüşme yapılarak, karara bağlanması, (sermaye artırımı) ,3-) Dilekler ve kapanış
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Esas sözleşmenin sermaye ile ilgili olan 6.maddesinin değiştirilmesi hususunda Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 03/07/2020 tarih ve 55546017 sayılı izini doğrultusunda şirket sermayesinin 35.000.000,00 TL den 48.000.000 TL sına çıkartılmasına ,buna ilişkin esas sözleşmenin 6.maddesindeki değişikliğin kabulune oy birliği ile karar verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
16/07/2020
Açıklamalar

Şirketimiz , İstanbul ili Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi Torun Center N74/A D Blok Kat:10 D:40 adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 682015 sicil numarasında kayıtlı şirketin 2020 yılı olağanüstü genel kurulunun 06 Temmuz 2020 tarihinde şirket merkez adresinde yapmıştır. Genel Kurul 16 Temmuz 2020 tarihinde tescil olmuş ve 21 Temmuz 2020 tarih ve 10122 sayılı T.T.S.G. yayımlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861055


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:39118.499
Değişim :  0,39% |  456,70
Açılış :  118.816  
Önceki Kapanış :  118.042  
En Yüksek
119.372 En Düşük
118.215
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YONGA 31,94 322.881 % 9,99  
VKFYO 7,39 6.688.921 % 9,97  
QNBFL 101,60 3.057.266 % 9,96  
TKURU 30,54 139.934 % 9,94  
QNBFB 50,35 23.118.243 % 9,93  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6549 8,6983 % -0,03  
Frank 7,3126 7,3566 % 0,48  
Riyal 1,8216 1,8307 % 0,49  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 11,95  
Altın Gr. 408 409 4,76  
Cumhuriyet 2.651 2.676 30,40  
Tam 2.731 2.746 31,10  
Yarım 1.326 1.343 15,20  
Çeyrek 665 673 7,60  
Gümüş.Ons 21,76 21,80 0,48  
Gümüş Gr. 4,78 4,79 0,12  
B. Petrol 44,30 44,30 -0,02  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru