***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi19/01/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2021Tarih19/02/2021Saati11:00AdresiBüyükdere Caddesi Torun Center No 74/A D Blok Kat:10 D:40 Mecidiyeköy , Şişli - İSTANBULGündem1-)Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi,2-) Şirket Ana sözleşmenin sermaye maddesi ile ilgili 6.maddesinin tadili ile ilgili görüşme yapılarak, karara bağlanması,3-) Dilekler ve kapanış,Alınan Kararlar / Görüşülen KonularMadde 1-)Toplantı başkanlığına Nesim PERES, yazmanlığa Nurşen ABACI oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi. Madde 2- ) Esas sözleşmenin sermaye ile ilgili olan 6.maddesinin değiştirilmesi hususunda Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 12/02/2021 tarih ve 61435352 sayılı izini doğrultusunda şirket sermayesinin 48.000.000,00 TL den 50.000.000 TL sına çıkartılmasına ,buna ilişkin esas sözleşmenin 6.maddesindeki değişikliğin yapılmasına,Madde 3-)Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.Genel Kurul Tescil Tarihi25/02/2021AçıklamalarŞirket 19 Şubat 2021 yılında yaptığı olağanüstü genel kurul toplatısında 48.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini içkaynaklardan karşılanmak suretiye 50.000.000 TL sına yükseltmiştir. Genel Kurul tescil işlemi tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912884BIST