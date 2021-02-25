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***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

25.02.2021 15:25



***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
19/01/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2021
Tarih
19/02/2021
Saati
11:00
Adresi
Büyükdere Caddesi Torun Center No 74/A D Blok Kat:10 D:40 Mecidiyeköy , Şişli - İSTANBUL
Gündem
1-)Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi,2-) Şirket Ana sözleşmenin sermaye maddesi ile ilgili 6.maddesinin tadili ile ilgili görüşme yapılarak, karara bağlanması,3-) Dilekler ve kapanış,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Madde 1-)Toplantı başkanlığına Nesim PERES, yazmanlığa Nurşen ABACI oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi. Madde 2- ) Esas sözleşmenin sermaye ile ilgili olan 6.maddesinin değiştirilmesi hususunda Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 12/02/2021 tarih ve 61435352 sayılı izini doğrultusunda şirket sermayesinin 48.000.000,00 TL den 50.000.000 TL sına çıkartılmasına ,buna ilişkin esas sözleşmenin 6.maddesindeki değişikliğin yapılmasına,Madde 3-)Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
25/02/2021
Açıklamalar

Şirket 19 Şubat 2021 yılında yaptığı olağanüstü genel kurul toplatısında 48.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini içkaynaklardan karşılanmak suretiye 50.000.000 TL sına yükseltmiştir. Genel Kurul tescil işlemi tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912884


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