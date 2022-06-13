***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/06/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi13/06/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi13/06/2022Tarih13/06/2022Saati10.30AdresiBüyükdere Cad. N74/A Torun Center D Blok Kat: 10 Daire: 40 Mecidiyeköy / Şişli / İSTANBULGündemYönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Görev SüreleriAlınan Kararlar / Görüşülen KonularHuzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2022 yılına ait Olağanüstü genel kurulu 13/06/2022 tarihinde, saat 10:30 da Büyükdere Caddesi Torun Center N74/A D Blk Kat:10 D:40 Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10/06/2022 tarih ve 75464251 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi DİLEK DİREN gözetiminde toplandı. Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve toplantıya hiçbir ortağın itirazının olmadığı görüldü. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hisseden 21.307.792 hissenin asaleten ve 28.692.208 hissenin vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece toplantıda gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Nesim PERES tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Madde 1-)Toplantı başkanlığına Nesim PERES, yazmanlığa Emrah GENÇ oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi. Madde 2-) Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine XXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı Nesim PERES, XXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı Avram PERES, XXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı Verda MİŞULAM, XXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı Ventura SALTOS ve XXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı Mustafa ERDEM aday gösterildi. Oya kondu gösterilen adayların 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Madde 3-) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz 13/06/2022 tarihinde, Büyükdere Caddesi N74/A Torun Center D Blok K:10 Daire: 40, Mecidiyeköy / Şişli / İSTANBUL olan Genel Müdürlük adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı' nı yapmıştır. Ekli kararlar alınmıştır. Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037001BIST