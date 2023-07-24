***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/07/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi24/07/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih24/07/2023Saati11.00AdresiBüyükdere Caddesi Torun Center N74/A Dblok Kat:10 Daire:40 Mecidiyeköy, Şişli / İSTANBULGündem1-)Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi,2-) Şirket Ana sözleşmenin sermaye maddesi ile ilgili 6.maddesinin tadili ile ilgili görüşme yapılarak, karara bağlanması,3-) Dilekler ve kapanış,Alınan Kararlar / Görüşülen KonularHUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24/ 07 / 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2023 yılına ait Olağanüstü genel kurulu 24/07/2023 tarihinde, saat 11:00 da Büyükdere Caddesi Torun Center N74/A D Blk Kat:10 D:40 Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/07/2023 tarih ve E-90726394-431.03.-00087394008 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi HATİCE ÖNDER gözetiminde yapılmıştır. Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve toplantıya hiçbir ortağın itirazının olmadığı görüldü. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet paydan 34.019.157 adet payın asaleten ve 15.980.843 adet payın vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece toplantıda gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Nesim PERES tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Madde 1-)Toplantı başkanlığına Nesim PERES' in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığa Emrah GENÇ' i görevlendirdi. Ayrıca Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Madde 2- ) Şirket esas sözleşmenin sermaye ile ilgili olan 6.maddesinin değiştirilmesi hususunda Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 12/07/2023 tarih ve ve E-50035491-431.02.00087107271 sayılı ön izni doğrultusunda şirket sermayesinin 50.000.000,00 TL den 75.000.000 TL sına çıkartılmasına , buna ilişkin esas sözleşmenin Şirketin sermayesi başlıklı 6.maddesindeki değişikliğin aşağıdaki gibi kabulune oy birliği ile karar verildi. YENİ METİN MADDE 6 : ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirketin sermayesi 1,00.-TL ( Bir) Türk lirası Nominal değerli 75.000.000 -(yetmişbeşmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüş 75.000.000,00 (yetmişbeşmilyon) Türk Lirası'dır. Bu Payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir Sıra No Adı Soyadı Adet Pay Tutarı 01 NESİM PERES 31.961.688 31.961.688,00 02 AVRAM PERES 17.433.646 17.433.646,00 03 VERDA MİŞULAM 11.258.225 11.258.225,00 04 ESTER PERES 6.537.618 6.537.618,00 05 SİBEL KAMAYOR 6.537.618 6.537.618,00 06 METİN MUTAL 1.271.205 1.271.205,00 TOPLAM 75.000.000 75.000.000,00 Önceki sermaye tutarı olan 50.000.000,00.-TL' nin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 25.000.000,00.- TL. sermayenin tamamı olağanüstü yedekler hesabından karşılanacaktır. Olağanüstü yedeklerin tespiti, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 1839 oda sicil numaralı Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Özer Ermumcu'nun, 05.07.2023 tarih ve YMM-594-2646/2023-14 sayılı Sermayeye Eklenebilecek İçsel Kaynak Tutarlarının Tespitine İlişkin Özel Amaçlı Bağımsız Denetçi Raporu ile tespit edilmiştir. Sermaye taahhüt borçları Yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce istenebilir. Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Madde 3-)Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarHuzur Faktoring A.Ş.' ye ait 2023 yılına ait şirket olağanüstü genel kurulu 24/07/2023 tarihinde yapılmıştır. Saygılarımızla..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174541BIST