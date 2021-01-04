***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/12/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonuya ilişkin açıklamamız 31 Aralık 2020 tarihinde yapılmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç başvurumuz olumlu karşılanmış olup ,SPK'nun 24/12/2020 Tarih ve 78/1564 sayılı kurul kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgemiz ve Bilgi Formu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896587BIST