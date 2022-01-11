***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/01/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonuya ilişkin açıklamamız 07 Ocak 2022 tarihinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu' na yapılan ihraç başvurumuz olumlu karşılanmış olup, SPK' nun 06/01/2022 ve 1/1 sayılı kurul kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgemiz ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992772BIST