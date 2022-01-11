***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
11.01.2022 16:28
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/01/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konuya ilişkin açıklamamız 07 Ocak 2022 tarihinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu' na yapılan ihraç başvurumuz olumlu karşılanmış olup, SPK' nun 06/01/2022 ve 1/1 sayılı kurul kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgemiz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992772
BIST
16:172.060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 14,45
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
16:1713,8457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0249
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
16:1715,7037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0451
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
16:17804,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,20
|Açılış
|: 804,55
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler16:17
|ORCAY
|36,30
|17.443.867
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|27.266.019
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|BRMEN
|2,56
|872.468
|% 9,87
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,06
|64.042.734
|% -5,95
|
|RALYH
|10,79
|62.977.997
|% -5,10
|
|IHAAS
|9,70
|12.810.294
|% -4,90
|
|ERBOS
|129,70
|233.127.070
|% -4,63
|
|KRDMD
|12,50
|4.716.090.525
|% 8,23
|
|THYAO
|27,06
|4.000.718.985
|% 1,35
|
|EREGL
|31,74
|3.485.461.188
|% 4,07
|
|GARAN
|11,84
|2.169.490.289
|% 0,85
|
|YKBNK
|3,77
|1.425.152.144
|% 1,89
|
|KRDMD
|12,50
|4.716.090.525
|% 8,23
|
|YKBNK
|3,77
|1.425.152.144
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,42
|667.941.043
|% 0,00
|
|GARAN
|11,84
|2.169.490.289
|% 0,85
|
|DOHOL
|3,12
|550.795.991
|% 0,97
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8329
|13,8457
|% 0,18
|
|Euro
|15,6700
|15,7037
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,7397
|18,8337
|% 0,15
|
|Frank
|14,8813
|14,9710
|% 0,24
|
|Riyal
|3,6756
|3,6940
|% 0,14
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|5,96
|
|Altın Gr.
|805
|805
|4,57
|
|Cumhuriyet
|5.344
|5.425
|34,00
|
|Tam
|5.321
|5.456
|36,41
|
|Yarım
|2.572
|2.639
|17,61
|
|Çeyrek
|1.290
|1.320
|8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,10
|
|B. Petrol
|81,93
|81,93
|1,06
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:30KRSTL
Yüzde 6.94 oranında artışla 4.47 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 915, 604 adet işlem
-
16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 91 artarak (% 1.05 ) 2, 293
-
16:29XU100
Endeks 2, 059 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 31, 912.00 milyon TL de
-
16:26GEDZA
Yüzde 5.59 oranında artışla 21.16 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 702, 663 adet işlem
-
16:25ATATP
Yüzde 5.95 oranında artışla 73.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 303, 813 adet işlem