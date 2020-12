***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 01.12.2020İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk Açıklamalar1.) Şirketimizin işletme sermayesine destek olmak için gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak şirketin 23/03/2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında verilen yetkiye istinaden Türk Lirası cinsinden 100.000.000 TL (yüzmilyontürklirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine, 2.) Yukarıdaki sınırlamalar dahilinde Kurul onay tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapılacak ihraçlarda aracı kurum seçimi,ihraçlara ilişkin tutar,vade,faiz,ek getiri oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi,borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi,dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi ile her türlü resmi kurum ve kuruluşlara başvuru ve yapılacak olan her türlü iş ve işlemlerin ifası hususlarında ve Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. , Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890811BIST