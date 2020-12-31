***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
31.12.2020 15:20
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.12.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.12.2021
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç başvurumuz olumlu karşılanmış olup ,SPK'nun 24/12/2020 Tarih ve 78/1564 sayılı kurul kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgemiz ve Bilgi Formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 24122020_78 1564 sayılı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 1.Bilgi formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896063
BIST
18:001.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.481
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|Önceki Kapanış
|: 1.480
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1.484
En Düşük
1.470
18:007,4266
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,4500
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|Önceki Kapanış
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7,4936
En Düşük
7,3424
18:009,1105
En Yüksek
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|: 0,51%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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9,2087
En Düşük
9,0285
18:00453,22
En Yüksek
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|: 0,84%
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|Açılış
|: 453,20
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|Önceki Kapanış
|: 449,47
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456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AYCES
|49,96
|11.997.233
|% 10,00
|
|MAALT
|111,10
|41.978.684
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|PSDTC
|19,71
|21.305.625
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.305.625
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.069.582
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|965.015
|% -9,90
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,15
|4.540.243.789
|% 2,50
|
|GARAN
|10,47
|2.016.827.561
|% 0,96
|
|SISE
|7,34
|1.618.661.778
|% 0,82
|
|ARZUM
|24,62
|1.218.069.582
|% -9,95
|
|ZOREN
|2,78
|859.111.860
|% 2,96
|
|ZOREN
|2,78
|859.111.860
|% 2,96
|
|SISE
|7,34
|1.618.661.778
|% 0,82
|
|TSKB
|1,78
|364.478.601
|% -1,11
|
|GARAN
|10,47
|2.016.827.561
|% 0,96
|
|YKBNK
|3,09
|566.239.679
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4157
|7,4190
|% 0,48
|
|Euro
|9,0958
|9,1108
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,1191
|10,1699
|% 0,95
|
|Frank
|8,4049
|8,4556
|% 0,82
|
|Riyal
|1,9747
|1,9846
|% 0,64
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|1,56
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.049
|45,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|45,90
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|22,21
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,43
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,02
|
|B. Petrol
|51,24
|51,24
|-0,39
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Seans Raporu
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Yüzde 9.49 oranında artışla 17.30 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 828 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EREGL, PETKM
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