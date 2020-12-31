***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 01.12.2020İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.12.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.12.2021Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç başvurumuz olumlu karşılanmış olup ,SPK'nun 24/12/2020 Tarih ve 78/1564 sayılı kurul kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgemiz ve Bilgi Formu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 24122020_78 1564 sayılı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 1.Bilgi formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896063BIST