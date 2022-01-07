***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.01.2022 17:26
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.12.2021
İhraç Tavanı Tutarı 130.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.01.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.01.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç başvurumuz olumlu karşılanmış olup ,SPK'nun 06/01/2022 Tarih ve 1/1 sayılı kurul kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgemiz ve Bilgi Formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 onaylı ihraç belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990048
BIST
18:052.033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,77
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.036
En Düşük
1.994
18:0513,8270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0149
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
18:0515,6903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0457
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
18:05797,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,50
|Açılış
|: 797,09
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|51,20
|2.091.878
|% 9,97
|
|GEDZA
|18,22
|30.221.999
|% 9,96
|
|OSMEN
|29,18
|10.355.914
|% 9,95
|
|LIDFA
|4,76
|30.721.790
|% 9,93
|
|HUBVC
|11,07
|113.962.808
|% 9,93
|
|SEYKM
|9,27
|294.557.321
|% -10,00
|
|ELITE
|19,84
|64.496.236
|% -9,98
|
|IHAAS
|10,50
|4.754.825
|% -4,72
|
|MTRYO
|1,62
|1.260.590
|% -4,71
|
|SNKRN
|22,00
|539.903
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,34
|557.121.595
|% 3,54
|
|SEYKM
|9,27
|294.557.321
|% -10,00
|
|BASGZ
|13,37
|287.419.546
|% 1,83
|
|PGSUS
|101,00
|193.052.695
|% -0,98
|
|ISDMR
|24,62
|141.786.000
|% 0,24
|
|ODAS
|1,39
|117.763.141
|% 1,46
|
|ADESE
|0,81
|54.327.811
|% 2,53
|
|SEYKM
|9,27
|294.557.321
|% -10,00
|
|BASGZ
|13,37
|287.419.546
|% 1,83
|
|PEKGY
|0,94
|15.169.772
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8089
|13,8270
|% -0,11
|
|Euro
|15,6678
|15,6903
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,7342
|18,8281
|% 0,64
|
|Frank
|14,9769
|15,0671
|% 0,43
|
|Riyal
|3,6776
|3,6961
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-0,12
|
|Altın Gr.
|797
|797
|3,50
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.294
|5.432
|65,06
|
|Yarım
|2.559
|2.627
|31,47
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,73
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,07
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,96
|81,96
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 936, 594 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 82 artarak (% 1.16 ) 2, 245
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