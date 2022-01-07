***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 01.12.2021İhraç Tavanı Tutarı 130.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.01.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.01.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç başvurumuz olumlu karşılanmış olup ,SPK'nun 06/01/2022 Tarih ve 1/1 sayılı kurul kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgemiz ve Bilgi Formu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 onaylı ihraç belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990048BIST