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***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.08.2023 17:58
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.07.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.08.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 04.08.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç başvurumuz olumlu karşılanmış olup, SPK' nun 03/08/2023 Tarih ve 44/921 sayılı kurul kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgemiz ve Bilgi Formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Huzur Onaylı İhraç Belgesi ve Eki (1).pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180909


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Tam 10.989 11.078 -26,00  
Yarım 5.499 5.565 -13,00  
Çeyrek 2.749 2.782 -7,00  
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Gümüş Gr. 20,51 20,53 0,09  
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