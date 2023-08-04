***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 04.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 100.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 26.07.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.08.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 04.08.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç başvurumuz olumlu karşılanmış olup, SPK' nun 03/08/2023 Tarih ve 44/921 sayılı kurul kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgemiz ve Bilgi Formu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Huzur Onaylı İhraç Belgesi ve Eki (1).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180909BIST