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***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

13.11.2023 11:16
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 125.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.11.2023

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 04.07.2023 tarihli ve 41 sayılı kararıyla Şirketimiz adına 125.000.000 TL (YüzYirmiBeşMilyon Türk Lirası) ihraç limitli borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya ihraç edilmesi talebimizin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizce yurtiçinde 125.000.000 Türk Lirası borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunulmuştur. SPK Başvurusu ise 13 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu' nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK BAŞVURU.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217335


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