***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.11.2023İhraç Tavanı Tutarı 125.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.12.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.12.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 15.12.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç başvurumuz olumlu karşılanmış olup, SPK' nun 14/12/2024 Tarih ve 78/1692 sayılı kurul kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgemiz ve Bilgi Formu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 0211_NOTERDEN GEÇMİŞ YKK_.pdfEK: 2 İHRAÇ BELGESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226126BIST