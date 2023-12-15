***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.12.2023 15:21
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 125.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.12.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.12.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 15.12.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç başvurumuz olumlu karşılanmış olup, SPK' nun 14/12/2024 Tarih ve 78/1692 sayılı kurul kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan İhraç Belgemiz ve Bilgi Formu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 0211_NOTERDEN GEÇMİŞ YKK_.pdf
EK: 2 İHRAÇ BELGESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226126
BIST