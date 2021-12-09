***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
09.12.2021 14:01
***HUZFA*** HUZUR FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/12/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Huzur Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 ve görünümü durağan olarak
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. tarafından
teyit edilmiştir. İlgili Basın Özeti Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982368
BIST
14:522.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 33,25
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
14:5213,8042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1169
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8055
En Düşük
13,6067
14:5215,6565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1067
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6565
En Düşük
15,4514
14:52789,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 4,60
|Açılış
|: 789,43
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler14:52
|NIBAS
|11,44
|44.684.129
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.804.291
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|12.729.637
|% 9,98
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.878.108
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|1.155.276
|% -9,95
|
|SISE
|15,77
|3.338.567.733
|% 5,91
|
|KRDMD
|10,74
|2.602.655.463
|% 8,70
|
|THYAO
|21,22
|2.481.274.191
|% 4,12
|
|GARAN
|11,99
|1.965.522.003
|% 0,08
|
|ASELS
|24,58
|1.531.522.650
|% 2,85
|
|EKGYO
|2,53
|856.386.919
|% -0,39
|
|YKBNK
|3,65
|1.041.863.226
|% 0,55
|
|KRDMD
|10,74
|2.602.655.463
|% 8,70
|
|SISE
|15,77
|3.338.567.733
|% 5,91
|
|GARAN
|11,99
|1.965.522.003
|% 0,08
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7968
|13,8042
|% 0,85
|
|Euro
|15,6190
|15,6565
|% 0,69
|
|Sterlin
|18,1230
|18,2139
|% 0,56
|
|Frank
|14,8788
|14,9684
|% 0,54
|
|Riyal
|3,6643
|3,6827
|% 0,88
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-6,77
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,60
|
|Cumhuriyet
|5.219
|5.298
|22,00
|
|Tam
|5.193
|5.325
|16,54
|
|Yarım
|2.510
|2.576
|8,00
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|-0,62
|